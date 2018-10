Bauer und Schmidt schnuppern am Sieg

Die Werder-Leihspieler Robert Bauer (Nürnberg) und Niklas Schmidt (Wiesbaden) verbuchten am Wochenende jeweils ein Remis. Dabei wäre für beide Akteure mit ihren Klubs mehr drin gewesen.

Welch ein Ärgernis für Robert Bauer: Gut zehn Minuten lang sah es so aus, als ob die Werder-Leihgabe mit dem 1. FC Nürnberg einen 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt feiern könnte. Bauer, der als Rechtsverteidiger durchspielte, hatte in der 78. Minute den Führungstreffer seines Teamkollegen Adam Zrelak bejubeln dürfen – für drei Punkte reichte dieser Minimalismus den Franken dann aber doch knapp nicht: In der ersten Minute der Nachspielzeit vollstreckte Eintracht-Mittelstürmer Sebastien Haller zum 1:1-Endstand.

Auch Niklas Schmidt verpasste einen Heimsieg: Mit dem SV Wehen Wiesbaden gab es lediglich ein 0:0 gegen den FSV Zwickau. Dabei hätte das Duell der Drittligisten fast dank Schmidt entschieden werden können: Der offensive Mittelfeldmann, ab der 73. Minute als Joker mit dabei, holte in der Schlussphase einen Elfmeter raus. Mitspieler Manuel Schäffler versagten vom Punkt dann allerdings die Nerven (88.). Und in der Nachspielzeit hatte Schmidt Pech, dass ein Zwickau-Verteidiger seinen Schuss aus dem Rückraum noch gerade so vor der Linie klären konnte.

Luca Zander muss sich dagegen weiter gedulden. Der Werder-Leihspieler trainiert nach überstandenen Sprunggelenksproblemen beim Zweitligisten FC St. Pauli zwar wieder komplett mit, für einen Kaderplatz reichte es bei der 0:1-Heimpleite der Hamburger gegen Holstein Kiel jedoch noch nicht.