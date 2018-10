Bauer spielt durch, Schmidt jubelt mit

Die Werder-Leihspieler Robert Bauer (Nürnberg) und Niklas Schmidt (Wiesbaden) erlebten höchst unterschiedliche Wochenenden: Der eine durfte viel spielen und verlor, der andere durfte wenig spielen und gewann.

Robert Bauer durfte in dieser Saison zum ersten Mal für den 1. FC Nürnberg die kompletten 90 Minuten auf dem Platz stehen. Gegen die TSG Hoffenheim wurde der 23-Jährige, der in dieser Saison auf Leihbasis beim Bundesliga-Aufsteiger spielt, als Linksverteidiger eingesetzt. Nach einer guten ersten Halbzeit inklusive 1:0-Pausenfürung gab es für die Nürnberger am Ende noch eine 1:3-Heimpleite.

Erfreulicher verlief das Wochenende für Niklas Schmidt. Der Werder-Leihspieler gewann mit Wehen Wiesbaden in der dritten Liga 5:2 gegen den Karlsruher SC. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wurde in der 64. Minute beim Stand von 5:1 eingewechselt. Schmidt und die Wiesbadener verbesserten sich durch den Auswärtserfolg in der Tabelle auf Platz fünf.

Ein anderer Leihspieler muss sich dagegen noch ein bisschen gedulden: Luca Zander hat sich nach seinen Srunggelenksproblemen zwar wieder ins Mannschaftstraining des FC St. Pauli zurückgekämpft, ein Einsatz an diesem Montagabend beim Zweitliga-Auswärtsspiel der Hamburger in Duisburg kommt aber zu früh.