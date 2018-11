Bauer muss frühzeitig unter die Dusche

Robert Bauer stand am Sonnabend beim Auswärtsspiel Nürnbergs auf Schalke in der Startelf. Eine Gelbe Karte nach 25 Sekunden war nur der Anfang eines unglücklichen Abends für die Werder-Leihgabe.

Es war ein gebrauchter Sonnabend für Werder-Leihgabe Robert Bauer. Mit dem 1. FC Nürnberg gab es eine 2:5-Niederlage gegen Schalke 04. Außerdem wurde der Rechtsverteidiger in der 67. Minute vom Schiedsrichter vom Platz gestellt. Der Platzverweis war dabei ziemlich unglücklich.

Rekordverdächtige 25 Sekunden dauerte es nämlich nur, bis sich Bauer die erste Gelbe Karte holte. Im Mittelfeld hielt er Amine Harit fest und wurde verwarnt. Der Werder-Leihspieler war dabei im Pech, weil der Marokkaner ihn im Zweikampf unmittelbar zuvor geschubst hatte.

Anschließend war die Hypothek der sehr frühen Gelben Karte zu hoch, so dass Bauer in der 67. Minute nach einem gelbwürdigen Foul – erneut gegen Harit – von Schiedsrichter Guido Winkmann mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Zu dem Zeitpunkt stand es 1:2 aus Nürnberger Sicht. Bauer ist durch den Platzverweis im Heimspiel am Montag, 3. Dezember, gegen Bayer Leverkusen nicht einsatzberechtigt.