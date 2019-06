Bauer für Klubsuche freigestellt

Am Freitag startet der SV Werder Bremen in seine Sommervorbereitung. Nicht mit dabei sein wird Robert Bauer, wie die „Deichstube“ meldet. Der Verteidiger soll sich nach einem neuen Verein umsehen.

Werder sucht händeringend nach einem Ersatz für Dauerbrenner Theodor Gebre Selassie. Doch intern möchte man die Rolle des Herausforderers auf der rechten Verteidigerposition nicht vergeben: Während Felix Beijmo verliehen werden soll, geht es bei Robert Bauer um einen Verkauf. Wie die „Deichstube“ berichtet, soll der 24-Jährige deshalb trotz eines Vertrages bis 2020 nicht mehr zum Trainingsauftakt am erscheinen. „Robert Bauer wird am Freitag nicht dabei sein“, bestätigte Werder-Sportchef Frank Baumann dem Portal. Bauer, der als kampf- und willensstark gilt, aber nur wenig Offensivdrang mitbringt, spielt in den sportlichen Planungen von Chefcoach Florian Kohfeldt keine Rolle. In der letzten Saison war Bauer an den 1. FC Nürnberg verliehen. Nach dem Abstieg der Franken scheint ein Verbleib aber kein Thema mehr. Ohnehin verweist Baumann hinsichtlich Bauers Zukunft lediglich auf „lose Gespräche“: Konkrete Angebote gebe es keine.

