Bauer fliegt, Zander mit Comeback

Robert Bauer stand beim Auswärtsspiel Nürnbergs auf Schalke in der Startelf. Eine frühe Gelbe Karte war der Anfang eines unglücklichen Abends für die Werder-Leihgabe. Besser lief es für zwei andere Leihspieler.

Es war ein gebrauchter Sonnabend für Werder-Leihgabe Robert Bauer. Mit dem 1. FC Nürnberg gab es eine 2:5-Niederlage gegen Schalke 04. Außerdem wurde der Rechtsverteidiger in der 67. Minute vom Schiedsrichter vom Platz gestellt. Der Platzverweis war dabei ziemlich unglücklich.

Rekordverdächtige 25 Sekunden dauerte es nämlich nur, bis sich Bauer die erste Gelbe Karte holte. Im Mittelfeld hielt er Amine Harit fest und wurde verwarnt. Der Werder-Leihspieler war dabei im Pech, weil der Marokkaner ihn im Zweikampf unmittelbar zuvor geschubst hatte. In der 38. Minute hatte Bauer eine gute Aktion, als er den 1:2-Anschlusstreffer seines Teams einleitete. In zentraler Position sah der 23-Jährige den völlig freien Mikael Ishak links im Strafraum. Dessen Abschluss wehrte S04-Keeper Ralf Fährmann noch ab, dann konnte Federico Palacios abstauben.

Anschließend war die Hypothek der sehr frühen Gelben Karte zu hoch, sodass Bauer in der 67. Minute nach einem gelbwürdigen Foul – erneut gegen Harit – von Schiedsrichter Guido Winkmann mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Zu dem Zeitpunkt stand es 1:2 aus Nürnberger Sicht. Bauer ist durch den Platzverweis im Heimspiel am Montag, 3. Dezember, gegen Bayer Leverkusen nicht einsatzberechtigt.

Zander und Schmidt holen Remis

Sein Comeback feierte Luca Zander. Der Rechtsverteidiger, der seinem Leihklub St. Pauli zuletzt wochenlang wegen Knöchelproblemen gefehlt hatte, wurde beim Gastspiel der Hamburger in Regensburg in der 68. Minute eingewechselt. Pech allerdings: Zu diesem Zeitpunkt führten die Kiezkicker noch 1:0 – am Ende hieß es 1:1.

Ebenfalls einen Punkt holte Niklas Schmidt mit Wehen Wiesbaden in der dritten Liga. Das Auswärtsspiel in Kaiserslautern endete 0:0, Werder-Leihgabe Schmidt spielte durch. In der Schlussphase verpasste der Offensivspieler mit einem Freistoß nur knapp den Siegtreffer.