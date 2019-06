Basler will Shisha-Bar in der Pfalz eröffnen

Das pfälzische Städtchen Eisenberg gewinnt einen prominenten Gastronomen hinzu: Wie „Rheinpfalz.de“ berichtet, möchte Ex-Werderaner Mario Basler dort demnächst eine Shisha-Bar eröffnen.

Eine Teilnahme bei „Promi Big Brother“, ein eigenes Bühnenprogramm – und nun eine Shisha-Bar: Mario Baslers Karriere nach der Karriere kann sich ohne Zweifel mit der von Charakteren wie Tim Wiese oder Ailton messen. Laut „Rheinpfalz.de“ soll der Laden in wenigen Wochen unter dem Namen „MB30“ in der pfälzischen Stadt Eisenberg eröffnen, mit der Basler durch die Familie verbunden ist. Als Profi war Basler von 1993 bis 1996 in Bremen aktiv, in der Saison 1994/1995 wurde der Mittelfeldspieler mit 20 Treffern Torschützenkönig.

