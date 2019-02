Bartels vor Comeback

Fin Bartels hat seit Dezember 2017 kein Spiel mehr für Werder absolviert. Am Donnerstag trainierte der Offensivspieler bei der U23 mit, was auf ein Ende seiner langen Leidenszeit hindeuten könnte.

Fin Bartels hat bereits vergangene Woche durchblicken lassen, dass ein Einsatz für Werders U23 eine gute Gelegenheit sein könnte, um zu testen, „wie weit ich wirklich bin“. Zum letzten Mal trug Bartels im Dezember 2017 in einem Spiel ein Werder-Trikot, als er sich beim 2:1-Erfolg bei Borussia Dortmund einen Riss der Achillessehne zuzog. Nun steht der Tag des Comebacks kurz bevor: Bartels trainierte am Donnerstag schon mit der Mannschaft von Trainer Sven Hübscher, die am Sonnabend in der Regionalliga Nord beim SC Weiche Flensburg zu Gast sein wird (Anpfiff 13.30 Uhr). Proficoach Florian Kohfeldt hatte bereits vor Wochen gesagt, dass er guter Dinge sei, in dieser Saison noch in der Bundesliga auf Bartels bauen zu können. Der 32-jährige Offensivspieler mischt im Profitraining seit Anfang Februar wieder munter mit und erlitt dabei keine Rückschläge mehr.