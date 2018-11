Bartels kann wieder lachen

Bei Fin Bartels geht es voran. Nach seinem Achillessehnenriss trainierte er teilweise bei der U23 mit. Wie es mit dem Offensivmann bei den Profis weitergeht, hat Trainer Florian Kohfeldt erläutert.

In den vergangenen Monaten hatte Werder-Trainer Florian Kohfeldt immer mal wieder dazu aufgefordert, dem verletzten Fin Bartels bei Gelegenheit ruhig aufmunternd auf die Schulter zu klopfen. Am Donnerstag tat er das nicht mehr, denn für Bartels gibt es Licht am Horizont. "Er lacht wieder", erzählte Kohfeldt. Der Grund: Am Mittwoch konnte der 31-jährige Offensivspieler erstmals Teile des Mannschaftstrainings bei der U23 absolvieren.

"Das war der nächste Schritt in seinem Reha-Training", sagte Kohfeldt. Nun dauere es auch nicht mehr lange, bis Bartels bei den Profis ebenfalls Teile der Einheiten mitmachen kann. "Bis wir darüber reden, ob er zum Kader für ein Bundesliga-Spiel gehört, ist es aber noch etwas hin", fügte der Coach hinzu. Bartels hatte sich im Dezember 2017 während der Partie in Dortmund einen Achillessehnenriss zugezogen.