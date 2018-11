Bartels hat noch immer Schmerzen

Seit dem vergangenen Dezember fehlt Fin Bartels bei Werder. Nach seinem Achillessehnenriss kämpft der Angreifer für ein Comeback. Wie die "Bild" berichtet, ist Bartels noch immer nicht schmerzfrei.

Immer wieder sieht man Fin Bartels im Schatten des Weserstadions auf dem Rasen laufen und arbeiten. Das nährt die Hoffnungen, dass der flinke Offensivmann möglichst zeitnah ins Team zurückkehrt. Ganz so schnell geht es dann aber doch nicht, noch immer schuftet der 31-Jährige in der Reha. Und Bartels hat ein Problem: Er ist weiterhin nicht schmerzfrei. „Vielleicht werde ich das auch nie wieder sein“, sagte er jetzt gegenüber der "Bild".

Wann es also zurück zu den Kollegen auf den Trainingsplatz geht, ist weiter ungewiss. „Ich muss von Tag zu Tag denken“, sagte Bartels. Die Geduld wird also weiter strapaziert. Sicherlich kein schönes Gefühl für den Angreifer, der zudem natürlich registriert hat, dass Werder in der Offensive zuletzt einige neue Konkurrenten verpflichtet hat. Konkurrenten, denen Bartels aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht die Stirn bieten kann.

Den kompletten Artikel gibt es hier.