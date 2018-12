Bartels fliegt mit nach Südafrika

Fin Bartels wird im Trainingslager in Südafrika erstmals nach seinem Achillessehnenriss wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Das bestätigte Frank Baumann der „Deichstube“.

Vier Worte, die die Werder-Fans gern hören werden: „Fin wird dabei sein“, sagte Sportchef Frank Baumann über Fin Bartels und das Anfang Januar anstehende Trainingslager in Johannesburg, Südafrika. Das bestätigte der Sportchef der „Deichstube“ und schob hinterher: „Das freut uns wirklich alle.“

Dennoch ist weiterhin Geduld angesagt. „Wir werden ihn Stück für Stück heranführen“, erklärte Baumann. Seine Genesung habe sich sehr vernünftig entwickelt. „Fin ist auf einem guten Weg. Wir müssen jetzt schauen, wie er die Steigerung der Belastung verkraften wird“, ordnete Baumann Bartels' Gesundheitszustand ein.

Bartels arbeitete zuletzt weiter an seinem Comeback, während seine Teamkameraden sich in der Winterpause erholen. Der 31-Jährige verletzte sich vor über einem Jahr beim Auswärtsspiel in Dortmund und fällt seitdem aus.

