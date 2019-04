Bartels fehlt auch gegen Gladbach

Luxus mit Einschränkungen: Zum Pokalspiel gegen Schalke stehen Florian Kohfeldt fast alle Spieler zur Verfügung. Einzig auf Fin Bartels müssen sich die Werderaner noch ein Weilchen gedulden.

Härtetest bestanden: Claudio Pizarro, Yuya Osako und Philipp Bargfrede sind körperlich in der Lage, Werder am Mittwochabend (20.45 Uhr) im Pokal-Viertelfinale gegen Schalke 04 zur helfen. Wer von den dreien es aber tatsächlich in den Kader schafft, ist noch unklar: Aufgrund der Vielzahl an einsatzbereiten Spielern ergibt sich für Florian Kohfeldt ein kleines Luxusproblem. „Es kann sein, dass wir mit einer größeren Gruppe als sonst nach Schalke fahren“, bestätigte Werders Chefcoach am Dienstag während der Pressekonferenz zum Spiel. „Es wird gleich etwas voller im Bus.“

Noch habe er sich nicht entschieden, welche Kandidaten letztendlich auch auf dem Spielberichtsbogen stehen sollen. „Es gibt verschiedene Parameter, wie ich den Kader besetze“, betonte Kohfeldt. Dabei sei nicht einfach bloße individuelle Klasse entscheidend, sondern etwa auch der kommende Gegner mit seinen Stärken und Schwächen. Noch dazu sei es unwahrscheinlich, dass er alle Profis berufen würde, die zuletzt keine Spielpraxis sammeln konnten. Unmöglich sei aber nur ein Einsatz von Fin Bartels: „Er wird es auch gegen Gladbach nicht schaffen“, schloss Kohfeldt eine Rückkehr des Angreifers, der zuletzt mit Oberschenkelproblemen passen musste, auch für das Wochenende aus. Gegen den SC Freiburg sei Bartels aber wieder ein Thema, ein längerer Ausfall drohe nicht: „Gemessen an der Diagnose ist das eher ein guter Verlauf.“