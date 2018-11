Bartels, der Unglückliche

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt – diesmal ist Fin Bartels an der Reihe.

Fin Bartels stand ein wenig abseits. Das letzte Heimspiel der Saison war gerade abgepfiffen worden, Werder hatte ohne ihn 0:0 gegen Leverkusen gespielt. Zlatko Junuzovic war auf den Zaun an der Ostkurve geklettert und ließ sich feiern, die übrigen Kollegen hatten ein Transparent ausgerollt und bedankten sich auf diese Weise für den Rückhalt der Fans in dieser nicht immer unkomplizierten Saison.

Fin Bartels beobachtete das launige Treiben vom Spielfeldrand, seine Frau war mit den zwei größeren Kindern ebenfalls im Innenraum unterwegs. Fin Bartels hat in den vergangenen Monaten viel Zeit mit seinen Liebsten verbracht, mehr Zeit als sonst und mehr Zeit als geplant. Es war am drittletzten Spieltag der Hinrunde passiert, bei Werders 2:1 in Dortmund: So sehr der Sieg vor 80.000 beim BVB der Mannschaft Schwung und Bestätigung geben hatte, so sehr hatte Verantwortliche, Mitspieler und Fans die schwere Verletzung von Fin Bartels geschockt und traurig gemacht. Achillessehnenriss – es gibt nicht viele Verletzungen, die für einen Profifußballer schlimmer sind.

Nach dem Dortmund-Spiel hat Fin Bartels nicht mehr in einem Bundesligaspiel im Werder-Trikot auf dem Rasen gestanden. Seit Monaten arbeitet er an seinem Comeback, das er zum Start der neuen Spielzeit feiern will. Dann wird sich einiges geändert haben: Vorletzte Saison bildete er über weite Strecken mit Max Kruse ein kongeniales Stürmerduo. In der abgelaufenen Saison überzeugte er nach schwachem Start, je länger die Saison dauerte – und dann vorzeitig beendet wurde. Zur starken Rückrunde konnte er nichts beitragen.

In der nächsten Saison hat der 31-Jährige neue Konkurrenz im Sturm: Milot Rashica kam im Winter, Yuya Osako vor einigen Tagen. Zugang Kevin Möhwald kann offensiv auf vielen Positionen spielen, und Florian Kainz ist auch noch da. Die Riege der Offensivspieler komplettieren Max Kruse als Leader sowie Johannes Eggestein und Josh Sargent als hoffnungsvolle Talente. Und der Vertrag von Aron Johannsson läuft auch noch ein Jahr. Stichwort Vertrag: Werder hat die Zusammenarbeit mit Bartels trotz der schweren Verletzung vorzeitig um ein Jahr bis 2020 verlängert. Als Zeichen der Wertschätzung.

Bartels’ Saison in Zahlen

4

Die Saison stand gleich zu Beginn unter keinem guten Stern für Fin Bartels. Im ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Würzburg fehlte er wegen einer Rot-Sperre, die folgenden zehn Bundesligaspiele war er wie sein Partner Max Kruse im Angriff ein Leidtragender der sehr defensiven Spielausrichtung unter Alexander Nouri. In neun Spielen und 740 Minuten Einsatzzeit gelang Bartels ein kümmerliches Tor und das dann auch noch per Kopf. Der Tiefpunkt war sicherlich die Nichtberücksichtigung im Spiel gegen Augsburg, das Werder 0:3 verlor und Nouri seinen Job kostete.

Mit der Übernahme von Florian Kohfeldt blühte Bartels dann aber fast wie auf Kommando wieder auf. Im 4-3-3 konnte er als hängende Spitze wieder der zuverlässige Zulieferer sein für Kruse und auch selbst wieder jenen Zug zum Tor entwickeln, den man in der Saison davor so oft bei ihm sehen konnte. In nur vier Spielen unter Kohfeldt kam Bartels auf gleich vier Scorerpunkte, aufgeteilt in einen Treffer und drei Assists, dreimal bediente er dabei seinen Partner Kruse. Dann kam das Dortmund-Spiel – und die schwere Verletzung.

26

In einer Kategorie war Bartels bis zu seinem Achillessehnenriss mal wieder top: In der Zahl der angezogenen Sprints. In den Spielen bis zu seiner Verletzung kam er im Schnitt auf 26 Sprints pro Partie. Sehr theoretisch hochgerechnet auf eine Rest-Saison ohne gesundheitliche Komplikationen wäre Bartels damit unter den Top drei der gesamten Bundesliga in dieser Kategorie gelandet, noch vor dem Schalker Daniel Caligiuri, der auf die absolute Zahl von 832 Sprints kam.

34,53

Und wenn wir schon bei Sprints sind: Kein Bremer Spieler war in der abgelaufenen Saison in der Spitze schneller unterwegs als Bartels. Bei Kohfeldts Premierenspiel gegen Frankfurt im November brach Bartels mit einem Top-Speed von 34,53 km/h die magische Schallmauer von 34 km/h als erster Bremer Spieler der Saison. Diese Bestmarke sollte bis zum Saisonende auch Bestand haben, nur Maximilian Eggestein und Ishak Belfodil schafften es noch über 34 km/h. In jenem Spiel in Frankfurt stellte Bartels auch den Rekord an angezogenen Sprints auf: 38-mal ging er gegen die Eintracht voll ins Tempo, auch diese Zahl konnte davor und danach kein Bremer Spieler (mehr) erreichen.

35,4

Bartels’ Zweikampfquote von 35,4 Prozent war allerdings einigermaßen überschaubar. Grundsätzlich ist dieser Wert immer mit etwas Vorsicht zu genießen, weil er sich aus mehreren unterschiedlichen Werten zusammensetzt und außer Acht lässt, dass Spieler auch mit Stellungsspiel und Antizipation Zweikämpfe erst gar nicht suchen müssen. Nur etwas mehr als ein Drittel aller Duelle zu gewinnen, ist aber noch ausbaufähig. Bartels hatte am Boden eine Quote von 37,7 Prozent, dazu kam die zu erwartend schwache Zahl von 20 Prozent gewonnener Luftzweikämpfe.

Fin Bartels über…

…die ersten Tage nach seiner Verletzung: „Anfangs war ich für meine Frau fast wie das vierte Kind der Familie.“

Florian Kohfeldt über…

…Bartels und dessen zermürbende Reha: „Wenn ihr ihn seht: Klopft ihm ruhig mal auf die Schulter.“

Die Teamkollegen…

…stehen dem verletzten Bartels zur Seite: „Fin, wir sind da!“ (Trikot-Aufdruck)

