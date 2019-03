Bartels dabei, Sahin und Sargent fehlen

Fin Bartels hat am Freitagvormittag beim Anschwitzen der Werder-Profis vor dem Schalke-Spiel teilgenommen. Möglich, dass der Offensivspieler am Abend (Anstoß, 20.30 Uhr) im Kader steht.

Nachdem Fin Bartels am vergangenen Wochenende auf die kleine Fußballbühne zurückgekehrt ist, und bei der U23 erste Spielpraxis – samt Torerfolg – sammelte, könnte nun auch die Rückkehr auf die große Bühne anstehen. Der 32-Jährige hat am Vormittag mit 17 weiteren Spielern am Anschwitzen vor dem Spiel gegen Schalke 04 (Anstoß, 20.30 Uhr) teilgenommen. Nuri Sahin und Josh Sargent fehlten. Was dies für das Spiel gegen Schalke bedeuten könnte, ist offen. Florian Kohfeldt mochte sich auf Anfrage von Mein Werder nicht zu dem Kader äußern. Wahrscheinlich ist aber, dass Bartels den Platz von Sargent im Aufgebot einnimmt und der fehlende Sahin durch Felix Beijmo ersetzt wird. Der Schwede gehörte nämlich auch zu den Spielern, die am Vormittag auf dem Platz standen.

20 #Werder-Profis kommen zum Anschwitzen. Fin #Bartels ist mit dabei.

Das Kadercomeback für #SVWS04 scheint damit weiter möglich. pic.twitter.com/cbPXuZ2kfj — Mein Werder (@WK_MeinWerder) March 8, 2019

Yuya Osako und Aron Johannsson gehörten anfänglich auch zu der Trainingsgruppe, trainierten aber später individuell und sind definitiv keine Kandidaten für das Spiel gegen Schalke. Jiri Pavlenka stand nach seinem Zusammenprall mit Admir Mehmedi im Wolfsburg-Spiel mit einer Gesichtsmaske auf dem Platz.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag bezeichnete Florian Kohfeldt eine Rückkehr von Bartels in den Kader bereits als „im Bereich des Möglichen“. Ob der Offensivspieler gegen Schalke aber auch tatsächlich wieder spielen und sein Comeback feiern wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Bartels hatte sich vor über einem Jahr in einem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund die Achillessehne gerissen, eine langwierige Reha folgte.