In einem exklusiven Ausschnitt diskutiert der Rasenfunk Werders 1:1 in Nürnberg. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind unter anderem Christoph Ost und Philipp Pander.

Der größte Kritikpunkt, den Rasenfunk-Moderator Max-Jacob Ost an der Begegnung zwischen Werder und dem 1. FC Nürnberg vom vergangenen Sonnabend ausmacht, ist kein sportlicher. Was Ost verärgert, ist der Umgang in der Bundesliga mit Kopfverletzungen. In der 21. Minute des Spiels in Nürnberg waren Werders Martin Harnik, Nürnbergs Tim Leibold sowie Nürnbergs Christian Mathenia mit den Köpfen zusammengeprallt. Erst in der Halbzeit wurde Leibold mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt. „Ich verstehe das einfach nicht mehr“, sagt Ost. Es könne nicht angehen, dass ein Spieler mit einer derartigen Verletzung weiterspiele. Noch krasser der Fall Mathenia. Nach einem erneuten Zusammenstoß mit Theo Gebre Selassie in der 60. Spielminute blieb Nürnbergs Keeper bewusstlos auf dem Boden liegen. Nachdem er sich berappelt hatte, spielte er durch. Ost hält dieses Vorgehen für verantwortungslos. Es könne nicht wahr sein, dass weder Vereine, noch Spieler oder Spielervereinigungen etwas dagegen unternähmen.

Auch am Spiel selbst haben die Rasenfunk-Teilnehmer viel zu kritisieren. „Es war ein Spiel auf überschaubarem Niveau“, urteilt Philipp Pander. Man habe zum ersten Mal in dieser Saison gemerkt, dass Werder den Fuß vom Gas genommen habe. Deswegen, und wegen der kämpferischen Leistung von Nürnberg, sei die Punkteteilung letztlich gerecht. Ost sieht das schwache Werder-Spiel zum Teil in dem Fehlen von Philipp Bargfrede (Gelbsperre) begründet. „Bargfrede hat wahnsinnig gefehlt“, sagt er. Bargfredes Präsenz vor dem Strafraum und seine Stärke beim Umschaltspiel seien Qualitäten, die Nuri Sahin in der Form nicht habe. „Werder war viel zu offen im zentralen Bereich“, so Ost.

