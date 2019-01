„Bargfrede hat 70 Minuten drin“

Für Werders Rückrundenauftakt in Hannover steht Philipp Bargfrede zur Verfügung. Das sagte Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Unklarheit herrscht derweil in der Innenverteidigung.

Philipp Bargfrede fiel in der Bundesliga-Hinrunde ab dem 25. November mit Achillessehnenproblemen aus. Im Wintertrainingslager in Südafrika arbeitete er dann an seinem Comeback – und wird nun am Sonnabend gegen Hannover wieder zur Verfügung stehen. Das sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

„Er könnte spielen, hat bestimmt 70 Minuten drin. Er ist am Wochenende auf jeden Fall dabei“, erklärte Kohfeldt, ohne jedoch eine Einsatzgarantie für den Sechser aussprechen zu wollen. Bargfrede werde die Trainingseinheiten am Donnerstag und am Freitag voll mitmachen und habe zuletzt auch positiv auf einen „Peak“ reagiert, den man hinsichtlich seiner Belastung gesetzt hatte.

Um die fehlende Spielpraxis des 29-Jährigen sorgt sich Kohfeldt nicht: „Bei ihm hat man auch nach längeren Pausen das Gefühl, dass er zuletzt zehn Spiele in Folge gemacht hat.“ Es sei beeindruckend, wie schnell Bargfrede auf dem Platz seine Leistung abrufe.

Veljkovic oder Langkamp? Kohfeldt zögert noch

Wer gegen Hannover die Innenverteidigung bilden wird, ist indes noch unklar. Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic konkurrieren um den Stammplatz neben Niklas Moisander. Auf einen der beiden festlegen wollte sich Kohfeldt am Donnerstag noch nicht.

„Das werde ich erst am Sonnabend entscheiden“, sagte er. Es könne auch sein, dass beide zusammen spielen werden – nämlich dann, wenn Werder mit einer Dreierkette agieren sollte. Gerade gegen die 96er, die das oft selbst tun, sei diese Variante denkbar.

