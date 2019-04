Bargfrede fehlt wohl gegen Bayern

Für das anstehende Ligaspiel bei den Bayern plant Trainer Florian Kohfeldt den verletzten Philipp Bargfrede nicht ein. Ob es für das Pokal-Halbfinale reicht, ist offen.

Woche für Woche ist die Hoffnung da, dass Philipp Bargfrede wieder spielen kann, doch jedes Mal fehlt der Mittelfeldspieler dann doch im Kader. Auch beim Heimsieg gegen Freiburg am Sonnabend war der 30-Jährige nicht dabei. Es war das vierte Ligaspiel, das er wegen seiner Oberschenkelverletzung verpasste, und wahrscheinlich nicht das letzte. „Ich habe keine Riesen-Hoffnung für Samstag in München“, sagte Trainer Florian Kohfeldt nach dem Freiburg-Spiel.

Bargfrede habe Probleme im Oberschenkelbereich über dem Knie. „Nach dem Gladbach-Spiel hat er ein bisschen intensiver trainiert, und es tat wieder mehr weh“, schilderte Kohfeldt. Im Ligaspiel beim FC Bayern am kommenden Sonnabend dürfte Bargfrede also fehlen, da kann Werder seinen Ausfall auch noch kompensieren, indem weiterhin Nuri Sahin im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt. Für das Pokal-Halbfinale am 24. April im Weserstadion gegen die Bayern ist Sahin wegen seiner Gelb-Roten Karte aus der Viertelfinalpartie gegen Schalke jedoch gesperrt. Für die wichtige Pokalpartie gegen den Rekordmeister wird Bargfrede also dringend benötigt. Daher dürfte er am Sonnabend beim Ligaspiel in München ohnehin geschont werden.

Bessere Nachrichten gab es von Johannes Eggestein. Der Stürmer war für die Begegnung gegen Freiburg kurzfristig mit muskulären Problemen ausgefallen. „Es ist nichts kaputt, aber wir wollten kein Risiko eingehen“, sagte Kohfeldt. „Am Mittwoch oder am Donnerstag wird er wieder trainieren können.“ Johannes Eggestein steht somit voraussichtlich für beide Spiele gegen die Bayern zur Verfügung.