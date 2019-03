Bargfrede fällt gegen Leverkusen aus

Bei Werders letzter Einheit vor dem Leverkusen-Spiel am Sonnabend kehrte Sebastian Langkamp nach seiner Schulterverletzung ins Training zurück. Dagegen fehlte Philipp Bargfrede.

Beim 4:2-Sieg gegen Schalke stand er noch 90 Minuten lang auf dem Platz, in Leverkusen wird Philipp Bargfrede Werder dagegen am Sonntag fehlen. Der Mittelfeldspieler verpasste am Sonnabendnachmittag das Abschlusstraining. Nach Vereinsangaben plagen ihn muskuläre Probleme im Oberschenkel, die aus dem Schalke-Spiel herrühren.

Während Bargfrede fehlte, war bei der Einheit jemand dabei, mit dem keiner so wirklich gerechnet hatte: Beim Abschlusstraining vor Werders Spiel in Leverkusen mischte am Sonnabendnachmittag Sebastian Langkamp mit. Der Innenverteidiger war am 3. März beim Remis in Wolfsburg mit einer Schulterverletzung ausgewechselt worden. Bisher hieß es von Vereinsseite, dass Langkamp wegen dieser Blessur frühestens nach der anstehenden Länderspielpause bei der Heimpartie gegen Mainz am 30. März wieder ein Thema für den Kader sei.

Ganz offensichtlich verläuft die Heilung nun aber deutlich schneller als gedacht. Ob Langkamp wirklich schon am Sonntag in Leverkusen wieder mit dabei sein kann, ist allerdings noch offen. Eigentlich sollte gegen Bayer Marco Friedl neben Niklas Moisander in der Innenverteidigung spielen. Milos Veljkovic, der Langkamp beim 4:2-Sieg über Schalke vertrat, ist gelbgesperrt.