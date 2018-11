Bargfrede droht auszufallen

Werder muss am Sonnabend beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich auf Philipp Bargfrede verzichten. Der Mittelfeldspieler fehlte beim Abschlusstraining am Freitag.

Bittere Nachricht vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sonnabend, 15.30 Uhr): Philipp Bargfrede droht für die Partie auszufallen. Werders Mittelfeldspieler verpasste das Abschlusstraining am Freitag aufgrund von muskulären Problemen in der Wade. Ob Bargfrede rechtzeitig fit wird, konnte Florian Kohfeldt noch nicht sagen. Er habe leichte Hoffnung, sagte der Werder-Coach nach der Einheit, fügt aber hinzu: „Es ist eher 60:40, dass es nicht klappt.“ Kohfeldt kündigte an, dass er 19 statt sonst 18 Profis mit ins Teamhotel nehme. Kevin Möhwald wird laut dem Trainer auf jeden Fall im Kader stehen.

Es war nicht die einzige schlechte Nachricht am Freitag: Josh Sargent musste das Abschlusstraining nach einem Zusammenprall abbrechen und ließ sich am rechten Fuß behandeln. Die Blessur soll laut Kohfeldt aber nicht so schwer sein. Der junge US-Stürmer spielt am Wochenende für keine Werder-Mannschaft, also auch nicht für die U23. Er soll stattdessen ausgeruht zur Nationalmannschaft reisen, sagte Kohfeldt.

