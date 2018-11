Bargfrede, der Immergrüne

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt – diesmal ist Philipp Bargfrede an der Reihe.

Es gibt Spieler, die in ihrer Karriere so häufig den Verein wechseln, dass man sie im Rückblick keinem Klub richtig zuordnen kann. Und es gibt, wesentlich seltener, Spieler wie Philipp Bargfrede, die man sich in keinem anderen Trikot vorstellen kann als das eine, das sie schon so lange tragen. 14 Jahre trägt Bargfrede die Werder-Raute auf seiner Brust, gerade erst hat er seinen Vertrag ein weiteres Mal verlängert. „Vielleicht geben wir die Verlängerung auch gar nicht bekannt. Philipp ist ja sowieso lebenslang grün-weiß“, sagte Frank Baumann kurz zuvor. Ein Scherz, einerseits. Andererseits ist dem wirklich so.

Dass Bargfrede tatsächlich lebenslang grün-weiß bleibt, ist geregelt. „Philipp erhält bei uns einen Anschlussvertrag und wird ein Trainee-Programm durchlaufen“, sagte Baumann anlässlich der Vertragsverlängerung. Nur wann, das ist noch offen.

Ein Werder ohne Bargfrede sei ein anderes als mit Bargfrede, hat Viktor Skripnik mal gesagt. Ein schlechteres, natürlich. Verzichten mussten alle seine Trainer häufiger auf ihn, Bargfredes Schwachstelle ist sein Knie. Vergangene Saison stand er in 30 Pflichtspielen auf dem Feld, in den Jahren zuvor waren es elf, 17 und 16. Es war also eine gute Saison für Bargfrede, und damit auch eine gute für Werder. Ein Blick auf ein paar ausgewählte Zahlen.

1870

Das Wichtigste vorweg: Philipp Bargfrede hat in der Bundesliga so viele Spielminuten auf dem Rasen gestanden wie seit sieben Jahren nicht mehr. Der Spieler kam auf 1870 Minuten, verteilt auf insgesamt 27 Bundesliga-Einsätze, 23 davon von Beginn an. Nach etlichen Jahren, die von vielen Verletzungen geprägt waren und Bargfrede öfter in die Reha-Welt als ins Stadion zwangen, blieb der Mittelfeldspieler eine Saison fast ohne Verletzungen. Lediglich beim Auswärtsspiel auf Schalke fehlte er wegen einer Fußprellung. Ansonsten: keine Meniskusrisse, Bänderrisse, Muskelfaserrisse oder Patellasehnenprobleme. Einfach nur jede Menge Fußball.

223

Bargfrede sollte als Sechser eigentlich oft in Zweikämpfe verwickelt werden oder diese sogar suchen. Aber einerseits ist Bargfredes Spiel sehr vorausschauend, sodass viele dieser Situationen erst gar nicht entstehen und andererseits hat Bargfrede in der abgelaufenen Saison auch ein paar Mal als mittleres Glied einer Fünferkette agiert, als eine Art Libero, und in dieser eher absichernden Rolle weniger Zweikampfsituationen zu bestreiten. Deshalb kommt Bargfrede auch „nur“ auf 223 gewonnene Zweikämpfe, damit liegt er im internen Ranking noch deutlich hinter Thomas Delaney (432), Maximilian Eggestein (359), Theodor Gebre Selassie (332), Milos Veljkovic (240) und sogar Angreifer Ishak Belfodil (235). Bargfredes Quote war mit 51,6 Prozent knapp positiv. Fleißigster und erfolgreichster Zweikämpfer der Bundesliga war der Augsburger Caiuby, der 501 direkte Duelle gegen seinen jeweiligen Gegenspieler gewonnen hat.

41

Apropos Zweikämpfe: Bargfrede kann ja durchaus auch mal richtig hinlangen, das viel zitierte Zeichen setzen. In der abgelaufenen Saison hielt er sich aber auch in einer etwas unrühmlichen Statistik einigermaßen zurück: Nur 41 Foulspiele beging Bargfrede, das ist gemessen an seiner Einsatzzeit ziemlich genau ein Foul pro Halbzeit. Damit lag Bargfrede absolut betrachtet im internen Ranking gerade einmal im vorderen Mittelfeld, der schlimmste Bremer Finger war Thomas Delaney (79 Fouls) und im Verhältnis zur Spielzeit Ole Käuper, der in seinem ersten und bisher einzigen Bundesligaspiel in 74 Minuten satte sechs Fouls beging, also rund alle zwölf Minuten eins.

1

Bargfrede wird wohl kein ausgewiesener Torjäger mehr. In seiner neunten Saison in der Bundesliga baute der 29-Jährige seine Statistiken nur marginal weiter aus. Ein Tor (gegen Mainz 05) erhöhte sein Torekonto auf nunmehr sieben Bundesligatreffer und nach dem einen Assist gegen Hannover 96 hat er nach 190 Bundesligaspielen nun zehn Torvorlagen gesammelt. Damit war Bargfrede vor dem gegnerischen Tor genauso erfolgreich wie in der Saison 16/17, als ihm ebenfalls ein Tor und ein Assist gelangen. An seine Rekord-Spielzeit der Saison 13/14 kam er aber wieder nicht heran. Damals erzielte Bargfrede tatsächlich drei Tore. Kein Wunder: Der Spieler hatte sich auch nur an 16 Torschüssen versucht.

Philipp Bargfrede über…

…Trainer Florian Kohfeldt: „Er weiß, was er an mir hat. Und das fordert er auch ein.“

…seine Vereinstreue: „Im heutigen Fußballgeschäft ist es nicht alltäglich, so lange bei einem Verein zu spielen.“

…seine häufigen Verletzungspausen: „Ich bin immer positiv geblieben und konnte mich zurückkämpfen.“

Wer war euer Spieler der Saison?