Bargfrede bereit, weiter bangen um Kruse

Vor dem Pokal-Heimspiel gegen Bayern München hat Werder-Trainer Florian Kohfeldt einen Einblick in die Personalsituation bei den Bremern gegeben.

Vor dem Pokalhalbfinale gegen die Bayern am Mittwochabend (20.45 Uhr) bangt Werder weiter um Max Kruse. Der Kapitän wird wegen eines Blutergusses im Oberschenkel intensiv behandelt und kann am Dienstag nicht trainieren. „Wir versuchen alles, damit es klappt“, sagte Florian Kohfeldt während der Pressekonferenz vor dem Spiel. Die Entscheidung falle aber erst am Mittwoch. Daran, dass es sehr eng werden wird, ließ der Trainer aber keinen Zweifel. „Es wird schon knapp“, sagte er.

Dafür kann Werder gegen Bayern München wieder auf Johannes Eggestein und Philipp Bargfrede zählen. Beide sind wieder fit und einsatzbereit. Bargfrede dürfte den im Pokal gesperrten Nuri Sahin ersetzen.