Bargeldloses Bezahlen, alkoholhaltiges Bier

Am kommenden Sonnabend gastiert Werder beim FC Schalke 04. Das Team von Florian Kohfeldt darf sich über große Unterstützung freuen – der Gästeblock ist voll. Diese Hinweise sollten die Fans beachten.

5200 Werder-Fans werden die Bremer am Sonnabend (18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen Schalke 04 unterstützen. Gästetickets gibt es nicht mehr. Die grün-weißen Anhänger dürfen sich freuen: Im Gästebereich wird alkoholhaltiges Bier ausgeschenkt. Obacht: Die Promillegrenze am Einlass der Veltins-Arena liegt bei 1,6 Promille, es werden stichprobenartig Kontrollen durchgeführt. Bezahlen ist im Stadion zudem nur bargeldlos mit der Knappenkarte möglich.

Auch bei Schalke haben rechtsextremes Gedankengut und entsprechende Symboliken, genau wie in Bremen, keinen Platz, heißt es auf „Werder.de“. Als Beispiel wird die Marke Thor Steinar angeführt. Schlauchschals sind nicht gestattet. Es gibt die Möglichkeit, diese an den Abgabestellen zu hinterlegen.

Die Stadiontore öffnen zwei Stunden vor Spielbeginn, Einlass ist also ab 16.30 Uhr. Es wird gebeten, Taschen, die größer als DIN A4 sind, zu Hause oder im Auto zu lassen. Größere Taschen dürfen nicht mit in die Arena genommen werden und können auch kostenlos am Eingang Süd und an Ost 2 abgegeben werden.

Wer mit dem Zug anreist, sollte zum Hauptbahnhof Gelsenkirchen fahren. Am südlichen Ausgang des Bahnhofs stehen im Bedarfsfall Shuttle-Busse zur Veltins-Arena bereit. Weitere Hinweise zu Anreise gibt es hier.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: