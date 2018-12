Bangen um Pizarro und Osako

Ob Claudio Pizarro und Yuya Osako am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf auflaufen können, ist fraglich. Beide Stürmer sind angeschlagen. Coach Florian Kohfeldt verriet, wie die Chancen auf einen Einsatz stehen.

Drei Spieler fehlten am Dienstag beim Werder-Training wegen grippaler Infekte: Ludwig Augustinsson, Claudio Pizarro und Yuya Osako. Florian Kohfeldt gab nach der Einheit eine Wasserstandsmeldung zu dem Trio ab. „Bei Augustinsson sieht es für Freitag gut aus. Pizarro steht bei 50/50 und bei Osako sieht es eher schlecht aus“, sagte der Werder-Coach.

Abwehr stellt sich von selbst auf

Wegen der Ausfälle von Niklas Moisander (Gelb-Rot-Sperre) und Milos Veljkovic (Muskelfaserriss) stellt sich die Abwehr von Werder gegen Fortuna Düsseldorf (Anpfiff: 20.30 Uhr) im Grunde von selbst auf. Also verriet Kohfeldt nach dem Training: „Sebastian Langkamp, Marco Friedl, Ludwig Augustinsson und Theodor Gebre Selassie werden am Freitag von Beginn an spielen.“ Die vier seien gestandene Profis, sagte der Werder-Trainer.

Die Formation der Abwehr steht dagegen noch nicht fest, sagte Kohfeldt. So könnten am Freitag auch eine Dreier- oder Fünferkette gegen Düsseldorf auf dem Feld stehen. Dementsprechend würde noch ein Spieler in die Mitte zwischen Langkamp und Friedl rücken.