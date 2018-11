Ball flachhalten...

Werder ist den Europapokalplätzen nach dem Sieg in Augsburg näher als den Abstiegsplätzen – richtet den Blick aber weiter nach unten.

Natürlich hat auch Frank Baumann am Sonnabend nach dem Spiel in Augsburg auf die Tabelle geschaut. Die Rechnung, die Werders Sportchef danach im Gespräch mit den Journalisten aufgemacht hat, geht so: Nach dem 3:1 (2:0)-Sieg beim FC Augsburg beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga acht Punkte, und mit nun 33 Punkte auf dem Konto fehlen noch sieben Punkte bis zum Klassenerhalt. Das stimmt natürlich, aber nach dem starken Auftritt in Augsburg wäre auch eine andere Rechnung möglich: Sieben Punkte sind es Stand jetzt noch bis in die Europa League, sollten die Bayern am Ende den DFB-Pokal gewinnen und Platz sieben für Europa reichen, wären es sogar nur noch deren sechs. Da wird man doch mal träumen dürfen. Oder etwa nicht?

Nicht, wenn man Frank Baumann fragt. Werders Sportchef hat nur gelächelt, als er auf den Umstand hingewiesen wurde, dass die Europapokalplätze ja nun theoretisch näher liegen als die Abstiegsränge. „Wir tun gut daran, über nichts anderes als den Abstiegskampf zu sprechen“, sagte Baumann, „wir haben zwar acht Punkte Vorsprung, aber es sind auch noch 21 Punkte zu vergeben, und da kann so etwas ganz schnell gehen.“ Mit „so etwas“ meinte Baumann einen Negativlauf, in den die Mannschaft mit zwei, drei Niederlagen geraten könnte. Aber wer glaubt das noch nach den konstanten Punktgewinnen in den vergangenen Wochen im Allgemeinen und einer über weite Strecken sehr guten Leistung in Augsburg im Speziellen?

Auswärtsspiel im Stile einer Heimelf

Werder spielte am Sonnabend in den ersten 45 Minuten die wohl beste Halbzeit unter Trainer Florian Kohfeldt, und das kurioserweise gegen jenen Gegner, gegen den es in der Hinrunde noch die peinlichste Vorstellung der Saison gegeben hatte. Wie sehr sich die Mannschaft seitdem, seit der Entlassung von Alexander Nouri und der Übernahme durch Florian Kohfeldt, weiterentwickelt hat, fußballerisch und taktisch, ließ sich in Augsburg hervorragend beobachten. Die Bremer übernahmen von der ersten Minute an die Initiative, suchten permanent den Weg nach vorne und agierten in der nicht ausverkauften WWK-Arena eher im Stile einer Heimmannschaft. Entsprechend früh gingen sie auch in Führung. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Maximilian Eggestein Höhe Mittellinie landete der Ball bei Florian Kainz, der Ishak Belfodil mit einem feinen Seitenwechsel auf rechts freispielte. Belfodil tanzte Augsburg Martin Hinteregger aus und traf aus halbrechter Position ins lange Eck – 1:0 (5. Minute).

Es war der Auftakt einer Belfodil-Gala. Der algerische Nationalspieler, der auf dem rechten Flügel den Vorzug gegenüber Milot Rashica und Aron Johannsson erhalten hatte, wirkte durch seinen Treffer wie befreit und war an vielen, vielen Bremer Offensivaktionen beteiligt. Nach einer sehenswerten Einzelaktion des 26 Jahre alten Leihspielers kam etwa Kainz zum Schuss, zielte aber knapp drüber (11.). Und gegen Ende der ersten Halbzeit kam dann Belfodil noch zweimal zum Abschluss. Einmal scheiterte er an Augsburgs Torhüter Mawin Hitz (38.), einmal traf er zum 2:0 (40.). Beim Tor hatte Belfodil allerdings das nötige Glück auf seiner Seite: Nach einem Schuss klatschte der Abpraller von Hitz an Belfodils Bein und trudelte von dort über die Linie.

„Das war richtig gut von Ishak“, sagte Kohfeldt nach Spielschluss über die Leistung des Angreifers, „er hatte in der Offensive immer seine Aktionen und hat auch defensiv gut gearbeitet.“ Mit einer Ausnahme allerdings: Nach etwas mehr als einer Stunde verlor Belfodil seinen Gegenspieler Rani Khadira nach einer Flanke von links völlig aus den Augen, der Augsburger köpfte unbedrängt zum Anschlusstreffer ein (63.). Es war eine Phase, in der Werder aus unerklärlichen Gründen noch einmal die Kontrolle über das Spielgeschehen hergab. Vom Bremer Pressing war plötzlich nicht mehr viel zu sehen, stattdessen drückte Augsburg nun auf den Ausgleich. Baumann wollte der Mannschaft dennoch keinen Vorwurf machen. „Ich habe im Fußball ganz selten zwei gleiche Halbzeiten erlebt“, sagte Werders Sportchef, „es war doch klar, dass Augsburg anders aus der Kabine kommen würde, dann kann man das nicht so souverän herunterspielen.“

Auch Pavlenka überzeugt einmal mehr

Dass die Bremer diese wackeligen Minuten dennoch schadlos, sprich: in Führung liegend überstanden, hatten sie Torhüter Jiri Pavlenka zu verdanken. Der tschechische Nationaltorwart parierte mehrmals glänzend, „er hat den Vorsprung gerettet“, sagte Baumann. Auf der anderen Seite hätten die Bremer aber auch schon viel früher alles klar machen können, doch sie vergaben eine Kontermöglichkeit nach der anderen: Max Kruse auf Zuspiel von Belfodil (74.), Maximilian Eggestein nach einer Balleroberung am Augsburger Strafraum (74.), Belfodil nach schöner Einzelaktion (76.) und der eingewechselte Zlatko Junuzovic, ebenfalls nach Vorarbeit von Belfodil (78.). „Wir haben die Konter insgesamt nicht gut ausgespielt“, monierte Baumann. „Wir müssen das besser machen und unsere Chancen zielstrebiger nutzen“, sagte Eggestein. „Zum Glück hat Max dann noch einen reingemacht.“ Der überragende Kruse traf in der 82. Minute, nach Vorlage vom ebenfalls überragenden Belfodil.

Belfodil, sagte Baumann, sei „der Wegbereiter für den Sieg“ gewesen. Und was sagte der Wegbereiter selbst? „Es ist schon ein tolles Gefühl“, sagte er über seine beiden Treffer, „aber das ist heute keine Individualleistung von mir gewesen, sondern eine Leistung der gesamten Mannschaft.“ Aber auch der Offensivspieler richtet den Blick in der Tabelle aktuell lieber nach unten als nach oben. „Die Erfahrung, die ich bislang in der Bundesliga gemacht habe, zeigt mir, dass der Kampf um den Klassenerhalt nie so richtig zu Ende ist“, sagte Belfodil, „rein mathematisch gesehen ist es noch nicht geschafft, und deswegen müssen wir unbedingt so weitermachen.“ Frank Baumann wird das gerne hören.