B wie Bargfrede, Hans-Jürgen

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Das Original aus dem Hause Bargfrede: 30 Jahre bevor Sohn Philipp bei Werder in den Profikader rutschte und sich mittlerweile so langsam in den Legendenstatus spielt, tauchte dessen Vater Hans-Jürgen (auf dem Foto links) schon bei Werder auf. Schon in der Jugend war Bargfrede ein Grün-Weißer und kam 1977 über die A-Jugend in die zweite Mannschaft.

Damals herrschte noch Amateurstatus in den Zweitvertretungen der Profiklubs, nach ordentlichen Leistungen bei der Zweiten rückte Bargfrede dann nach nur einer Saison aber schnell zu den Profis auf – zumindest auf dem Papier. Denn spielen durfte der Mittelfeldspieler kaum. Nur zwei Mal kam Bargfrede bei den Profis zum Einsatz, beide Spiele absolvierte er im so genannten Intertoto-Cup. Gegen den RC Lens verlor Werder, gegen die belgischen Underdogs von KV Kortrijk gab es ein Remis.

Bargfrede ging bei Werder zurück ins zweite Glied und verabschiedete sich zwei Jahre später in Richtung Hamburg. Beim FC St. Pauli stieg er von der Oberliga bis in die Bundesliga auf und holte nach, was ihm in Bremen verwehrt blieb: Bargfrede kam auf 15 Bundesligaspiele und erzielte sogar ein Tor.