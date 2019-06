Ayhan lässt Ausstiegsklausel verstreichen

Überraschende Wende: Der angeblich von Werder und Schalke umworbene Kaan Ayhan hat die Frist für seine Ausstiegsklausel in Düsseldorf verstreichen lassen und bleibt damit Fortune, wie der „Express“ berichtet.

Erst am Freitag hatte die „Bild“ berichtet, dass Ayhan seine Ausstiegsklausel ziehen und damit Düsseldorf für die festgeschriebene Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro im Sommer verlassen werde. Neben Schalke galt auch Werder als möglicher Abnehmer für den 26 Jahre alten Verteidiger. Nun die Wende: Wie der Kölner „Express“ schreibt, bleibt Ayhan Fortune. Demnach hätte Ayhan seine Ausstiegsklausel am 31. Mai ziehen müssen, was er aber nicht getan hat. „Bei mir ist nichts angekommen, und wenn das bei jemand anderem angekommen wäre wüsste ich das“, bestätigte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel gegenüber dem „Express“.

