Autohaus Brandt verlost Plätze für das Werder HeimspielCAMP

Autohaus Brandt verlost 21 Plätze für das Werder HeimspielCAMP mit anschließendem Besuch der Partie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt mitmachen!

Kleine Werder-Fans, die schon lange davon träumen, die Kniffs und Tricks der Profis zu lernen, sind beim Werder HeimspielCAMP genau richtig. Nach einer auspowernden Trainingseinheit und einem gemeinsamen Abendessen geht es dann sogar noch ins Stadion, um die großen Werder-Stars im Stadion anzufeuern. Autohaus Brandt verlost 21 Plätze für das begehrte Camp.

Das Werder HeimspielCAMP ist eine Trainingseinheit bei WerderSports in der Überseestadt mit anschließendem Abendessen und dem Besuch im Stadion. Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren können an dem beliebten Training teilnehmen, neue Freunde finden und sich natürlich von dem erfahrenen Trainerteam den einen oder anderen Trick rund ums Dribbling und Schießen abgucken.

Trikot inklusive!

Erst mit dem grün-weißen Trikot wird das Training zum absoluten Werder-Event. Deshalb bekommen alle Kinder ein Trikot, eine Hose und Stutzen geschenkt! Mitzubringen sind nur Fußballschuhe oder Turnschuhe mit Noppen für Kunstrasen, frische und den Witterungsverhältnissen angepasste Kleidung sowie ggf. ein Handtuch und Duschutensilien. Nach dem zweistündigen Training gibt es zur Stärkung die Lieblingsmahlzeiten aller Kinder: Pommes, Chicken Nuggets und Pizza.

Die Werder-Stars erleben

Die Anreise zum Stadion nach dem Training und dem gemeinsamen Abendessen muss selbst organisiert werden. Es findet kein Transfer von WerderSports zum Stadion statt. Jedes Kind erhält aber neben seiner eigenen Eintrittskarte auch ein Ticket für eine Begleitperson. Auch während des Trainings dürfen Eltern oder Begleitpersonen zuschauen und dabei sein.

Verlosung

Autohaus Brandt verlost 21 Plätze für das Werder HeimspielCAMP mit anschließendem Besuch der Partie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Das Autohaus ist die älteste und größte in Familienbesitz befindliche Vertretung für Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Nissan in der Region und ist mit vier Standorten in Bremen, Weyhe, Achim und Stuhr vertreten. Über 200 Mitarbeiter sind hier in den Bereichen Verkauf, Kundendienst, Werkstatt und Verwaltung beschäftigt.

Die Teilnahmefrist für das Gewinnspiel endet am 7. Januar 2019. Das Training findet am 26.01.2018 bei WerderSports Überseestadt – Schuppen 1, Konsul-Smidt-Straße 18a in 28217 Bremen statt. Das Teilnahmeformular gibt es auf www.autohaus-brandt.com/heimspielcamp. Einfach ausfüllen, Daumen drücken und gewinnen – viel Glück!