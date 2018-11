Auszeichnung für MEIN WERDER

Die MEIN-WERDER-App des Weser-Kurier ist bei den European Digital Media Awards in Kopenhagen mit einer „Special Mention“ ausgezeichnet worden.

Im Rahmen der diesjährigen European Digital Media Awards haben die Weser-Kurier digital GmbH und ihr Partner, die Neofonie GmbH aus Berlin (App-Entwicklung), eine „Special Mention“ für die MEIN-WERDER-App in der Kategorie „Best in Lifestyle, Sports, Entertainment Website or Mobile services“ erhalten. Die Auszeichnung bei dem renommierten Award, den die Wan-Ifra (Weltverband der Zeitungen und Nachrichtenmedien) zum elften Mal vergeben hat, ist mit dem zweiten Platz gleichzusetzen. Die MEIN-WERDER-App hat sich damit gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt – lediglich an dem Lifestyle-Projekt „Sgt. Pepper Turns 50“ der dänischen Tageszeitung „Ekstra Bladet“ zum weltberühmten Beatles-Album war kein Vorbeikommen.

In den weiteren Kategorien siegten unter anderem Guardian.com (Best News Website or Mobile Service), das News Visual Journalism Team der BBC für ihr Paradise-Papers-Projekt (Best Use of Online Video), die “Zeit“ mit „Z+“(Best Reader Revenue Initiative) und die russische Nachrichtenagentur TASS mit „1812: When Napoleon Ventured East“ (Best Data Visualation).