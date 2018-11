Milos Veljkovic hat seinen Vertrag bei Werder vorzeitig verlängert. In seinem neuen Kontrakt gebe es für den Serben eine Ausstiegsklausel in zweistelliger Millionenhöhe, wie der „Kicker“ berichtet.

Er ist mittlerweile eine feste Größe in Werders Abwehr. Umso wichtiger, dass Milos Veljkovic seinen Vertrag bei Werder in der vergangenen Woche vorzeitig und noch vor der Weltmeisterschaft in Russland verlängert hat. Der neue Kontrakt des serbischen Innenverteidigers läuft bis 2022, ist mit einer Gehaltserhöhung verbunden – und beinhaltet laut dem „Kicker“ eine Ausstiegsklausel in zweistelliger Millionenhöhe.

Der 22-jährige Innenverteidiger war 2016 von Tottenham Hotspur nach Bremen gewechselt – für eine Ablöse von knapp 330.000 Euro. Würde Veljkovic Bremen tatsächlich vor 2022 verlassen wollen, wäre das für Werder immerhin mit einem satten finanziellen Gewinn verbunden.

