Auslosung am Sonntag in der ARD

Sollte Werder am Mittwochabend gegen den SC Weiche Flensburg 08 gewinnen, überwintert die Mannschaft von Florian Kohfeldt im DFB-Pokal. Die Auslosung zur nächsten Runde gibt es am Sonntag in der ARD zu sehen.

Gemessen an den Bremer Ansprüchen ist es ein Spiel, das gewonnen werden muss: Am Mittwoch spielt Werder ab 18.30 Uhr in Lübeck gegen Weiche Flensburg um das Weiterkommen im DFB-Pokal. Sollte der SVW den Viertligisten schlagen, wäre der nächste Stopp auf dem Weg nach Berlin das Achtelfinale, das am 5. und 6. Februar 2019 ausgetragen wird.

Der mögliche Gegner der Grün-Weißen im Falle eines Weiterkommens liegt in den Händen von Serdal Celebi: Der 34-Jährige vom FC St. Pauli schrieb Geschichte, weil er als erster Blindenfußballer die Abstimmung zum Tor des Monats gewinnen konnte. Nun ist Celebi am Sonntag (ab 18 Uhr) als Losfee im Einsatz, wenn live in der ARD-Sportschau die nächste Pokalrunde ausgelost wird. Die genauen Anstoßzeiten werden erst später festgesetzt.