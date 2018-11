Ausgeruht zum Auswärtssieg?

In der Ruhe liegt die Kraft. Ein Sprichwort, das für Werders Auswärtspartie gegen den FSV Mainz 05 gleich in zweierlei Hinsicht gelten dürfte: Die offensivschwachen Rheinhessen haben im Schnitt deutlich seltener den Ball als die Bremer (47,9 Prozent Ballbesitz gegenüber 53,3 Prozent Ballbesitz) und werden trotz des Heimvorteils wohl eher abwartend in die Partie gehen, sodass Werder sich mit Geduld durch die Mainzer Abwehrreihen wird kombinieren müssen.

