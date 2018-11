Aus Liebe zum Spiel

Der Profifußball macht es einem nicht immer leicht, zu oft geht es um Geld und noch mehr Geld. Wie gut, dass es da einen wie Claudio Pizarro gibt, findet unser Chefreporter Marc Hagedorn.

Claudio Pizarro müsste sich das alles nicht mehr antun. Claudio Pizarro ist 40 Jahre alt, hat unzählige Titel gewonnen, er hat Millionen von Euro verdient und Millionen von Fußballfans glücklich gemacht, darunter sehr viele Bremer.

Aber Claudio Pizarro ist kein normaler Profifußballer. Schon das Wort „antun“ ganz oben im ersten Satz ist falsch gewählt. Claudio Pizarro hat Fußball nie nur als Job, als Mittel zum Zweck (Geldverdienen) verstanden. Er liebt es einfach, Fußball zu spielen. Einer wie Claudio Pizarro berührt deshalb die Herzen derjenigen, die auf den Fußball am liebsten mit romantisch-verklärtem Blick schauen. Aber das geht heute leider fast nicht mehr.

Beim Profifußball im Jahr 2018 geht es um neue Verträge, neue Frisuren und neue Formate, um immer noch mehr Geld aus diesem Sport herauszupressen, Stichworte sind die Nations League, ein angedachter dritter Europapokal-Wettbewerb und aufgeblähte WM- und EM-Turniere. Man kann den Profifußball leicht satt haben in diesen Zeiten.

Viel vom jungen Claudio Pizarro in ihm

Um nicht missverstanden zu werden: Auch Claudio Pizarro hat stets Wert auf sein Äußeres gelegt, auch Claudio Pizarro hat stets millionenschwere Verträge für sich aushandeln lassen. Auch in dem Bereich ist er Profi.

Aber wenn dieser Typ, 40 Jahre alt, nicht mehr so schnell wie früher und häufiger auf der Bank als auf dem Platz, wenn also dieser Typ heute den Rasen betritt, dann steckt in diesem Mann noch immer so viel von dem jungen Claudio Pizarro, den seine Mutter damals in Peru jeden Abend zum Essen und ins Bett zwingen musste, weil der Bursche sonst einfach nicht aufgehört hätte, Fußball zu spielen.

Allein um diese Freude am Spiel mit Claudio Pizarro teilen zu dürfen, möchte man Claudio Pizarro als Zuschauer jedes Mal „Danke, Danke, Danke“ zurufen. Deshalb in diesem Sinne: Danke.