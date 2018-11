Aus für Nouri in Ingolstadt

Bremens Ex-Coach Alexander Nouri ist beim FC Ingolstadt entlassen worden. In seiner Zeit als Cheftrainer konnte er dort keinen Sieg holen. Auch sein Co-Trainer muss gehen.

Der FC Ingolstadt hat sich von seinem Cheftrainer Alexander Nouri getrennt. Das gab der Zweitligist am Montagabend auf seiner Homepage bekannt und fügte an, dass auch Nouris Co-Trainer Markus Feldhoff gehen muss. Dieser arbeitete auch schon zu Bremer Zeiten mit Nouri zusammen.

Bremens ehemaliger Cheftrainer hatte die kriselnden Ingolstädter am 24. September übernommen, konnte dort aber keine Erfolge feiern. In den acht Spielen mit ihm an der Seitenlinie blieb der FCI sieglos (fünf Niederlagen, drei Unentschieden) und steht nach insgesamt 14 Spieltagen auf dem letzten Platz der Tabelle.

„Alex Nouri ist es nicht gelungen, die Negativspirale zu stoppen und in der Mannschaft eine entscheidende positive Entwicklung herbeizuführen. Deshalb sind wir nach unseren Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Nach den ausbleibenden Erfolgserlebnissen sahen wir uns zum Handeln gezwungen“, ließ Ingolstadts Geschäftsführer Harald Gärtner am Montagabend auf der Vereinshomepage verlauten.

Das Team werde nun vom aktuellen U19-Trainer Roberto Pätzold betreut, dies allerdings nur übergangsweise. „Wir werden in den nächsten Tagen intensiv an der Zusammenstellung eines neuen Trainergespanns arbeiten", so Gärtner.

Die #Schanzer trennen sich von Chefcoach Alexander #Nouri und Co-Trainer Markus #Feldhoff. U 19-Coach Roberto #Pätzold wird die Profis bis auf Weiteres betreuen.

Der trainingsfreie Dienstag ist gestrichen. Die Einheit startet um 15 Uhr. pic.twitter.com/Wz3yeUsTIH — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) 26. November 2018

Nouri begann seine Cheftrainer-Laufbahn im September 2016 bei Werder, nachdem Viktor Skripnik entlassen worden war. Nouri war zu diesem Zeitpunkt Coach von Werders U23 und sollte den Posten bei den Profis eigentlich nur interimsweise übernehmen. Durch gute Ergebnisse bekam er allerdings schnell einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2016/17. Noch vor dem Ende dieser Spielzeit wurde der Kontrakt bis 2019 verlängert, nachdem Nouri seine Mannschaft aus dem Abstiegskampf in die obere Tabellenhälfte geführt hatte.

In der anschließenden Spielzeit 2017/18 konnte Nouri seinen Erfolg allerdings nicht mehr bestätigen. Werder startete mit zehn sieglosen Spielen, ein 0:3 zu Hause gegen Augsburg am 29. September besiegelte schließlich sein Aus. Florian Kohfeldt wurde sein Nachfolger an der Weser.