Seit seiner Entlassung ist es recht still geworden um Alexander Nouri. Im Interview mit "Transfermarkt.de" hat er nun auf seine Zeit als Werder-Trainer zurückgeblickt und über seine Zukunft geredet.

Drei Tage in einem Osnabrücker Hotel haben Alexander Nouri und Markus Feldhoff verbracht. In dieser Zeit haben der ehemalige Werder-Trainer und sein Assistent nicht etwa Urlaub gemacht, sondern ihre Zeit in Bremen genau analysiert, die im Oktober 2017 mit der Entlassung endete. Welches Ergebnis kam dabei heraus? "Ein wichtiger Punkt ist, dass du den Fokus auch in den Phasen, in denen es stürmisch ist, komplett auf die wichtigen Themen lenken musst. Auf die Themen, die du beeinflussen kannst. Sonst verschwendet man Energie", sagt Nouri im Interview mit "Transfermarkt.de".

Der 38-Jährige räumt zudem eigene Fehler ein: "Wer fehlerfrei ist, werfe den ersten Stein. Bei jeder Station und insbesondere aus Fehlern lernt man." Ins Detail geht Nouri dabei nicht weiter. Er verweist stattdessen auf die schwierigen Rahmenbedingungen und das Pech zu Beginn der abgelaufenen Saison. "Ich denke, man muss das ein wenig differenzieren. Aus den ersten zehn Spielen haben wir fünf Unentschieden geholt und fünfmal verloren, zudem im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers und Hoffenheim gewonnen. Mit ein wenig Glück gewinnt man einige dieser Unentschieden-Spiele und steht ganz anders da", betont Nouri. Dazu kamen die Verletzungen der Führungsspieler Max Kruse, Zlatko Junuzovic und Niklas Moisander. "Das war ein Aderlass. Aber natürlich möchte ich das nicht als einzige Ausrede nutzen", sagt Nouri.

Zur Arbeit seines Nachfolgers Florian Kohfeldt möchte sich der Ex-Profi nicht äußern. Er sei seit seiner Entlassung auch nicht mehr im Weserstadion gewesen. Nouri konzentriert sich lieber auf seine persönliche Zukunft, sucht derzeit verstärkt nach einem neuen Trainerjob. Konkrete Angebote gibt es nach seinen Angaben derzeit aber nicht.

Gerade erst hat Nouri in den USA bei den Seattle Sounders, Los Angeles FC und Los Angeles Galaxy hospitiert sowie mit Jürgen Klinsmann gesprochen. "Es war nicht meine Ambition, Kontakt zu den Vereinen herzustellen. Ich wollte wirklich primär gucken, wie dort der Fußball funktioniert", betont Nouri, der sich aber ein Engagement in der Major League Soccer vorstellen kann. Auch eine Tätigkeit im Iran, der Heimat seines Vaters, sei denkbar. "Aber das ist Zukunftsmusik, die ich nicht konkretisieren kann."

Das komplette Interview findet sich hier.