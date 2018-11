Augustinsson und Johannsson fallen aus

Die Zeit hat nicht gereicht: Florian Kohfeldt hat am Freitag bestätigt, dass Ludwig Augustinsson und Aron Johannsson auch im Heimspiel gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung stehen werden.

Bereits bei der jüngsten Partie gegen Hannover 96 hatte das Duo passen müssen, immerhin unter der Woche aber wieder individuell trainieren können. Das reichte jedoch nicht, um in den Kader der Bremer zurückzukehren. "Alle anderen sind aber gut durch die Trainingswoche gekommen und stehen zur Verfügung", sagte Kohfeldt während der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag im Weserstadion.

Augustinsson hatte sich im Spiel gegen Frankfurt eine Muskelverletzung zugezogen und war vorzeitig ausgewechselt worden. Für ihn dürfte abermals Marco Friedl in der Abwehr zum Zuge kommen. Die Leihgabe des FC Bayern München hat sich nach der Niederlage zuletzt dieses Mal einiges vorgenommen. "Wir müssen schneller und genauer spielen als in Hannover", sagte Friedl am Freitag. "Kleinigkeiten machen den Unterschied aus. Das müssen wir am Sonntag anders machen, und das werden wir daheim anders machen."

Der 20-Jährige weiß um die Gunst der Stunde, die der Augustinsson-Ausfall für ihn persönlich mitbringt. Trotz der dadurch gestiegenen Einsatzzeiten denkt der Österreicher nach eigener Aussage aber noch nicht darüber nach, ob er sich nun möglicherweise sogar auf der linken Seite festspielen könne. "Für mich geht es darum, dass ich die Einsätze, die ich bekomme, möglichst erfolgreich absolviere und wir als Mannschaft auch erfolgreich sind", sagte er. "Das ist das Ziel, das ich habe." Mit anderen Dingen beschäftige er sich nicht, betonte Friedl.

Gute Nachrichten gab es derweil noch von Zlatko Junuzovic, der zuletzt aufgrund von Rückenproblemen zunächst nur auf der Bank gesessen hatte: "Zladdi ist fit und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er anfängt", sagte Florian Kohfeldt.

