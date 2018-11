Augustinsson schaut zu, Delaney spielt

Wenig Offensivgefahr erzeugten Schweden und Dänemark bei ihrer Nullnummer im Test-Länderspiel am Sonnabend. Am torgefährlichsten war noch Werder-Spieler Thomas Delaney, der bei den Dänen durchspielte.

Aus dem Duell der beiden Freunde und Werder-Profis wurde nichts. Während Thomas Delaney für Dänemark über die volle Distanz im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, saß Ludwig Augustinsson bei den Schweden 90 Minuten lang auf der Bank. Anstelle des Bremers, der ansonsten eine feste Größe im Team ist, bekam Martin Olsson von Swansea City seine Chance als Linksverteidiger. Beide Mannschaften hatten während der Partie im schwedischen Solna in der Offensive nicht viel zu bieten, sodass das Ergebnis folgerichtig 0:0 lautete.

Für die meiste Torgefahr sorgte noch der wechselwillige Delaney, der Werder in diesem Sommer verlassen möchte. Er hatte die erste richtig gute Chance des Spiels, da lief aber auch schon die 71. Minute. Delaneys Fernschuss ging knapp am Tor vorbei. In der 81. Minute vergab der 26-Jährige in seinem 26. Länderspiel eine weitere Gelegenheit. Auf dänischer Seite wurde in der 63. Minute auch noch der Ex-Bremer Jannik Vestergaard eingewechselt.

Die Dänen testen ihre Form vor der Weltmeisterschaft jetzt noch einmal gegen Mexiko am 9. Juni. Die Schweden, die in der WM-Vorrunde unter anderem gegen Deutschland spielen, treten am selben Tag gegen Peru an.