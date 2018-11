Augustinsson rettet Werder einen Punkt

Werder hat das Gewinnen verlernt, aber immerhin mal wieder einen Punkt geholt: Die Partie beim SC Freiburg endete 1:1.

Die Zahlen hatten im Vorfeld Mut gemacht nach drei Bundesliga-Niederlagen in Folge. Gegen keinen aktuellen Bundesligisten hatte Werder einen besseren Punkteschnitt als gegen Freiburg. Seit 1993 hatten die Bremer bei keinem Gegner auswärts so häufig gewonnen wie in Freiburg, nämlich exakt elf Mal. Mit einem Sieg war es dieses Mal aber nichts. Nach einer insgesamt wenig überzeugenden Vorstellung konnte Werder am Ende froh sein, dass es noch zu einem 1:1 reichte. Ludwig Augustinsson traf in der Nachspielzeit im Anschluss an eine Ecke. Der Schwede verhinderte damit die vierte Liga-Pleite in Serie.

Florian Kohfeldt erlebt derzeit trotz des Punktgewinns seine erste Negativserie als Trainer der Bremer Profis. Bei der 1:3-Niederlage gegen Mönchengladbach vor der Länderspielpause hatte er dennoch einen „Schritt in die richtige Richtung“ ausgemacht. Personell nahm Kohfeldt daher auch nur eine Änderung vor. Für den verletzten Philipp Bargfrede kam Johannes Eggestein zu seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga. Da auch Maximilian Eggestein dabei war, standen in der Liga erstmals zwei Brüder für Werder von Beginn an auf dem Platz.

Kohfeldt sagte vor der Partie, dass Werder in der zweiwöchigen Länderspielpause schwerpunktmäßig an der Defensive gearbeitet habe. Und hinten machte es die Bremer auch ordentlich, während im Spiel nach vorne zunächst nichts klappte. Die Freiburger bestimmten das Spiel, kamen aber kaum einmal gefährlich in den Strafraum und probierten es aus der Distanz. Luca Waldschmidt zielte knapp vorbei (11.), Pascal Stenzel zwang Werder-Torwart Jiri Pavlenka zu einer starken Parade (17.), und der Ex-Bremer Jerome Gondorf bereitete Pavlenka mit seinem Versuch keine Probleme (18.).

Umstellung auf die Raute

Im Spiel nach vorne fielen die Gäste zunächst nur durch Fehlpässe und Ballverluste auf, wären aber trotzdem durch einen Fehler von Alexander Schwolow beinahe in Führung gegangen. Freiburgs Torwart ließ einen Rückpass zu weit vom Fuß springen, Martin Harnik war zur Stelle, schoss Schwolow jedoch an (21.). Diese Szene war wie ein Weckruf für Werder. Im Mittelfeld stellte Kohfeldt nun von einer flachen Viererreihe auf die Raute um. Davy Klaassen, der vorher auf der linken Seite gespielt hatte, agierte jetzt auf der Zehner-Position und hatte mehr Zugriff auf das Spiel. Johannes Eggestein kam stattdessen über den linken Flügel und sorgte dort für Gefahr.

Eine herrliche Eggestein-Flanke hätte der freistehende Klaassen verwandeln müssen, doch der Kopfball des Niederländers war zu unplatziert, sodass Schwolow parieren konnte (33.). Zuvor hatte bereits Harnik im Nachsetzen nach einem Klaassen-Schuss eine große Chance vergeben und knapp vorbei geschossen (31.). Werder hatte sich nun gefunden, war die bessere Mannschaft – und geriet in Rückstand. Ein Schuss von Waldschmidt prallte Niklas Moisander unglücklich an die Hand. Da der Abwehrchef den Arm recht weit ausgestreckt hatte, entschied Schiedsrichter Bastian Dankert nach Rücksprache mit dem Videoassistenten auf Elfmeter. Waldschmidt verwandelte sicher zum 1:0 für Freiburg (42.). „Der Elfmeter war bitter für uns“, sagte Max Kruse nach dem Abpfiff. Beinahe hätte Klaassen noch vor der Pause den Ausgleich erzielt, doch Schwolow hielt einen schönen Dropkick des Mittelfeldspielers stark (45.+2).

Starker Pavlenka

In die zweite Halbzeit gingen beide Teams unverändert. Der auffällige Johannes Eggestein prüfte Schwolow mit einem Flachschuss (48.), ehe sich Werder bei Pavlenka bedanken konnte, dass nicht schon die Vorentscheidung fiel. Nach einem langen Ball schaute die Bremer Abwehr nur zu, Waldschmidt schoss aus kurzer Entfernung, und der Torwart rettete mit einer fantastischen Fußabwehr (50.). Noch eine Stufe schwieriger war Pavlenkas Parade neun Minuten später, als der Tscheche nach einem knallharten Volleyschuss von Gondorf blitzschnell eine Hand ausfuhr.

Kohfeldt reagierte: Mit den Einwechslungen von Yuya Osako (für Harnik) und Milot Rashica (für Nuri Sahin) versuchte Werders Trainer, für Belebung in der Offensive zu sorgen (63.). Kapitän Max Kruse, dem bis dahin kaum etwas gelungen war, durfte auf dem Feld bleiben. Auch als Claudio Pizarro in die Partie kam, erwischte es nicht Kruse, sondern Johannes Eggestein (77.). Die Bremer hatten in der Schlussphase mehr Ballbesitz, gefährlich vor das gegnerische Tor kamen sie jedoch zunächst nicht, weil ihnen kaum etwas einfiel.

Erst spät erhöhten sie den Druck. Nach einem Rashica-Freistoß köpfte Osako, und Schwolow hielt gut (83.). Dann traf Lucas Höler bei einem Freiburger Konter den Pfosten (87.). Kurz zuvor war er schon am überragenden Pavlenka verzweifelt. Auf der Gegenseite scheiterte Theodor Gebre Selassie an Schwolow (90.+1). In den letzten Minuten zeigte Werder Moral und belohnte sich durch Augustinssons späten 1:1-Ausgleich, den der Linksverteidiger mit einem energischen Schuss nach einem Eckball erzielte. Jubeln wollte Kruse trotz des Treffers in der Nachspielzeit aber nicht. „Wir machen die Tore nicht, aber wir spielen guten Fußball“, sagte Werders Kapitän. „Wir hatten die Möglichkeiten, um das Spiel zu gewinnen. Deswegen ärgern wir uns.“