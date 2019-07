Augustinsson, Rashica und Co. zurück

Gleich sechs Spieler haben am Montag wieder ihre Arbeit bei Werder aufgenommen. Neben Ludwig Augustinsson sind unter anderem Milot Rashica und Yuya Osako zurück im Training - allerdings noch nicht mit dem Team.

Ganz allmählich nähert sich der Werder-Kader wieder der Normalgröße an. Am Montag kehrten gleich sechs Spieler aus der Sommerpause zurück. Milot Rashica, Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic, Yuya Osako, Josh Sargent und Felix Beijmo sind wieder in Bremen und am Montag in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Aufgrund ihrer jeweiligen Länderspieleinsätze im Nachgang der abgelaufenen Saison hatten die Werder-Profis einen verlängerten Urlaub genossen. Wie der Verein mitteilte, stehen zunächst die obligatorischen leistungsdiagnostischen Untersuchungen an, ehe es dann zeitnah zu den Kollegen ins Mannschaftstraining gehen soll.

Somit fehlen nur noch Jiri Pavlenka und Claudio Pizarro, die noch ein wenig regenerieren, aber pünktlich zum Start des Zillertal-Trainingslagers am Donnerstag zurückkehren sollen. Marco Friedl, der für Österreich bei der U21-EM gespielt hat, bereitet sich am kommendem Montag wieder mit dem Team vor, eine Woche später soll auch Johannes Eggestein wieder mitmischen. Der jüngere der beiden Eggestein-Brüder hatte während des Nachwuchsturniers keine Sekunde gespielt, weshalb der Urlaub nun etwas kürzer ausfällt. Maximilian Eggestein stößt am 22. Juli zum Team.

Derweil haben Niklas Moisander und Sebastian Langkamp am Montag nicht mit dem Rest der Mannschaft auf dem Rasen gestanden. Die beiden Innenverteidiger absolvierten ein individuelles Programm, wie Werder mitteilte.