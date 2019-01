Augustinsson: „Nürnberg ist ein Schlüsselspiel“

Am Sonnabend (15.30 Uhr) trifft Werder auswärts auf den 1. FC Nürnberg. Über das Duell, die Standards von Werder und eine schlaflose Nacht sprach Ludwig Augustinsson am Mittwoch in einer Medienrunde.

Ludwig Augustinsson gibt die Marschrichtung für das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am kommenden Wochenende vor. „Das ist ein Schlüsselspiel“, sagte der Linksverteidiger am Mittwoch in einer Medienrunde. „Die nächsten Spiele werden jetzt wichtig, um oben dran zu bleiben.“ Derzeit trennen Werder zwei Punkte vom sechsten Platz und damit der sicheren Qualifikation für das europäische Geschäft - ein Ziel, das sich die Bremer zu Saisonbeginn selbst gesetzt haben. „Wir haben das Gefühl, dass wir in der Tabelle besser dastehen müssten, als es der Fall ist“, sagte Augustinsson. Gefühl und Wirklichkeit sollen nun schleunigst in Einklang gebracht werden. Darum müsse man gegen Nürnberg und „auch in den Spielen danach unbedingt Zählbares mitnehmen“, sagte Augustinsson.

Gegen Nürnberg gehen die Bremer als Favorit ins Spiel, eine Situation von der sich Werder nicht blenden lassen will. „Wahrscheinlich werden wir viel Ballbesitz haben. Dürfen uns aber nicht vom Tabellenplatz täuschen lassen. Nürnberg hatte in dieser Saison auch häufig Pech“, sagte Augustinsson über das derzeitige Schlusslicht der Bundesliga.

Ausbeute nach Standards gering

Ein Mittel, um einen Gegner zu knacken, der sich einigelt, sind Standards - ob aus Ecken oder Freistößen. Gegen Frankfurt war dies die Aufgabe von Augustinsson. Das sei eine Entscheidung der Trainer gewesen, die ihn sehr gefreut habe. Viel machte Augustinsson aus dieser Zuteilung aber nicht. Acht Ecken bekam Werder gegen die Eintracht zugesprochen, zu einem Torerfolg führten sie nicht. Ob Augustinsson gegen Nürnberg wieder der Mann für die Standards sein werde, wisse er nicht - schließlich könnte ja auch Nuri Sahin wieder auf dem Platz stehen, der im ersten Rückrundenspiel gegen Hannover einen Großteil der Standards übernahm.„Wir haben viele Optionen“, so Augustinsson.

Überhaupt ist die Ausbeute nach Standards bei Werder in dieser Saison gering. Sechs von 31 Toren resultierten aus ruhenden Bällen, drei davon waren Eckbälle. Dennoch: „Klar ist, dass wir mehr Tore aus Standards machen müssen“, so der 24-Jährige. „Aber das wird kommen“, ist sich Augustinsson sicher.

Eine schlaflose Nacht

Einen Standard der unangenehmen Sorte verursachte der Schwede gegen Frankfurt. „Das Handspiel gegen Frankfurt hat mich sehr frustriert. Ich bin hingefallen und habe leider den Ball mit der Hand berührt, als ich aufstehen wollte. In der folgenden Nacht war es schwer, einzuschlafen“, beschrieb Augustinsson die Elfmetersituation, die zum 2:2-Ausgleich durch Sebastien Haller führte. „Vor ein paar Jahren hätte mich so ein Ding noch stärker beschäftigt. Ich bin jetzt aber reflektierter und denke nicht mehr viel darüber nach. Wir haben ja jetzt kurz hintereinander wieder zwei wichtige Spiele und darauf fokussiere ich mich“, sagte Werders Linksverteidiger. Eins dieser Spiele ist das gegen Nürnberg, das andere das Pokalspiel gegen Dortmund am Dienstag.