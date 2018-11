Augustinsson kündigt Vertragsgespräche an

Ludwig Augustinssons Vertrag bei Werder läuft noch drei Jahre. Die Bremer wollen unbedingt darüber hinaus verlängern, wie der Linksverteidiger gegenüber "Aftonbladet.se" verriet.

Kaum ein Tag vergeht ohne Berichte über die Zukunft von Ludwig Augustinsson. Der Schwede schoss gerade sein erstes WM-Tor und weiß auch darüber hinaus zu überzeugen. Werder will den Linksverteidiger unbedingt halten, Augustinsson kann sich einen Verbleib trotz zahlreicher Interessenten gut vorstellen. Soviel ist bekannt. Wie Augustinsson nun aber im Gespräch mit dem "Aftonbladet" verriet, will Werder seinen Vertrag, der ohnehin noch drei Jahre läuft, vorzeitig verlängern.

"Bremen mich will mich unbedingt halten", sagte Augustinsson. Die entsprechenden Gespräche werde man aber erst nach der WM führen. Derzeit will sich der Linksverteidiger voll auf das Turnier konzentrieren. Ob er auf Werders Angebot eingehen wird oder den Verein doch vorzeitig verlässt, mochte Augustinsson aber nicht endgültig sagen. "Ich fühle mich wohl in Bremen und glaube, dass ich mich hier weiterentwickeln kann, aber im Fußball ist alles möglich."

Augustinsson hatte mit seinem 1:0 gegen Mexiko im letzten Gruppenspiel am Mittwoch das Tor zum WM-Achtelfinale weit aufgestoßen, am Ende setzten sich die Schweden mit 3:0 durch und wurden Gruppensieger. In der K.o.-Runde wartet nun die Schweiz.

Den ganzen Artikel in schwedischer Sprache gibt es hier.