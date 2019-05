Augustinsson im Angriffsmodus

Ludwig Augustinsson bot gegen Dortmund eine seiner besten Leistungen im Werder-Trikot. Nicht nur weil er den Treffer zum 2:2 vorbereitete, erhielt er ein Sonderlob von Trainer Florian Kohfeldt.

Nachdem Theodor Gebre Selassie gegen Dortmund ausfiel, ist Ludwig Augustinsson Werders Dauerbrenner. In allen 32 Ligaspielen stand der Linksverteidiger auf dem Platz und verpasste insgesamt nur 32 Minuten. Im Pokal war er ebenfalls in allen Partien dabei. Es gab Phasen der Saison, in denen der WM-Teilnehmer Augustinsson überspielt wirkte, am Sonnabend gegen Dortmund jedoch war das absolute Gegenteil der Fall. Der 25-Jährige bot seine wohl beste Saisonleistung.

Hinten stand Augustinsson sicher, das ist nicht neu. Doch nach vorne war der Schwede dieses Mal viel aktiver als sonst. 99 Ballaktionen hatte Augustinsson, mehr als jeder andere Werder-Spieler. Häufig kam er bis zur Grundlinie durch und flankte viel, auch wenn er nicht immer einen Abnehmer fand. Zudem bereitete Augustinsson das 2:2 durch Claudio Pizarro mit einem cleveren Ballgewinn gegen Manuel Akanji vor.

Trainer Florian Kohfeldt sprach dem schwedischen Nationalspieler für dessen Leistung ein Sonderlob aus: „Über die linke Seite hatten wir noch nie so viele Durchbrüche wie heute. Das war super von Ludde.“ In den vergangenen Wochen habe es viele Gespräche mit dem Linksverteidiger gegeben mit dem Hinweis, sich offensiver zu positionieren. „Wir haben immer wieder zu ihm gesagt: Junge, du bist so gut. Lauf diesen Raum an und verzögere nicht“, berichtete Kohfeldt.

