Augustinsson, der Überstunden-Mann

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt - von A wie Augustinsson bis V wie Veljkovic.

Manche Spieler, die muss man einfach etwas einbremsen. „Ein ­Ludwig Augustinsson will nach einem Training beispielsweise gern noch einmal ­gefühlt 40 Flanken schlagen“, sagte Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt kürzlich lachend über seinen schwedischen Linksverteidiger. Zusatzschichten sind für Augustinsson selbstverständlich, bereits bei seiner Station beim FC Kopen­hagen hatte er deshalb einen passenden Spitznamen verpasst bekommen: 24-Stunden-Profi.

Diesen Ehrgeiz zeigt der 24-Jährige auch in Bremen – und auch außerhalb des Platzes: In Windeseile hat er Deutsch gelernt. Der Spaß kommt bei aller Professionalität trotzdem nicht zu kurz. Das durfte zuletzt unter anderem ein Werder-Fan erleben. Als Augustinsson im April verletzungsbedingt nicht im Kader stand, machte er sich mit seiner Familie im Auto auf den Weg zum Weserstadion. Als sein Schwiegervater plötzlich einen Fan im Trikot des Mannes seiner Tochter erspähte, kurbelte er schnell das Fenster herunter und rief lautstark „Augustinsson“. Kurzfristige Verwirrung beim Fan, großes Gelächter im Augustinsson-Fahrzeug garnierten diese besondere Begegnung. Dies war aber nicht das einzige Ausrufezeichen, das der Schwede setzte, wie ein Blick auf ein paar ausgewählte Zahlen zeigt.

4

Die linke Defensivseite der Bremer war in der abgelaufenen Saison ein echtes Prunkstück und das zu großen Teilen dank Ludwig Augustinsson. Der Schwede etablierte sich als Neuzugang und Neuling in der Bundesliga sofort und überzeugte vor allem durch eine hohe Zuverlässigkeit und mit einem guten Stellungsspiel – für das er sich durchaus auch umstellen musste, immerhin war er in der dänischen Liga und bei Serienmeister FC Kopenhagen mehr Ballbesitzspiel und Offensivgeist gewohnt. Nur vier Gegentore der Bremer wurden über die rechten Flügel der Gegner eingeleitet, keine andere Mannschaft der Liga stand auf ihrer linken Abwehrseite sicherer im Spiel gegen den Ball.

1

Augustinsson wurde in Bremen aufgrund seiner sehr dynamischen und fast immer offensiv ausgerichteten Spielweise in Kopenhagen vielleicht ein wenig zu euphorisch als zuverlässiger Vorlagengeber empfangen. Immerhin bereitete er in seiner letzten Saison in Kopenhagen in 50 Pflichtspielen für den FCK noch satte 18 Tore vor. Wegen der defensiven Ausrichtung unter Alexander Nouri und weil er dort nicht als linker Außenverteidiger der Viererkette, sondern als linker Flügelspieler in einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette agierte, kamen seine Offensivstärken nicht immer zum Tragen. Eine Torvorbereitung im Anschluss an eine Ecke steht am Ende nur zu Buche, dazu auch ein Tor – das per Kopf und ebenfalls nach einer Ecke. Von seinen 84 Flanken aus dem freien Spiel, die mit weitem Abstand Bremer Höchstwert bedeuten, führte keine unmittelbar zu einem Tor.

2532

Von den Bremer Zugängen der abgelaufenen Saison war Augustinsson mit weitem Abstand der Feldspieler mit den meisten Einsätzen und Spielminuten. 27-mal stand Augustinsson in der Startelf und dann auch die kompletten 90 Minuten auf dem Platz, zweimal wurde er ausgewechselt, viermal verpasste er ein Spiel wegen einer Verletzung oder einer Erkrankung. Das macht in der Summe 2532 Bundesligaminuten in seiner ersten Saison überhaupt in Deutschland. Eine durchaus bemerkenswerte Bilanz.

696

Augustinsson war der Bremer Spieler mit den meisten Sprints in der abgelaufenen Saison. Insgesamt 696-mal zog der Schwede an und damit elfmal mehr als Max Kruse, der im internen Werder-Ranking Platz zwei in dieser Kategorie belegt. Bei den Linksverteidigern der Liga belegt Augustinsson damit den dritten Platz hinter Augsburgs Philipp Max (964 Sprints) und dem Freiburger Christian Günter (761 Sprints). Allerdings haben sowohl Max (33) als auch Günter (34) mehr Spiele absolviert als Augustinsson.

Ludwig Augustinsson über…

…seinen Wechsel zu Werder: „Es gab finanziell bessere Angebote. Aber Geld war nicht mein Hauptmotiv.“

…seinen Auftrag auf dem Platz: „Meine Rolle ist, die linke Seite sauber zu halten.“

…seinen Ruf als 24-Stunden-Profi: „Ich leg‘ auch mal einen Cheat Day ein und gönne mir einen Hamburger.“

Wer war euer Spieler der Saison?