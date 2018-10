Augustinsson bei Wahl zum besten Abwehrspieler

Das vergangene Jahr war für Ludwig Augstinsson ein sehr erfolgreiches. Gute Ergebnisse mit Werder, eine starke WM mit dem Nationalteam. In Schweden ist er deshalb bei der Wahl zum Fußballer des Jahres dabei.

Auch in Schweden werden alljährlich die besten Fußballer und Fußballerinnen ausgezeichnet, Ludwig Augustinsson darf sich dabei erneut Hoffnungen auf den Sieg in der Kategorie „Abwehr“ machen. Der Linksverteidiger hat bei der Wahl allerdings namhafte Konkurrenten: So sind auch Andreas Granqvist (FC Krasnodar/Helsingborg IF) und Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United) nominiert worden.

Am 12. November werden die Sieger der einzelnen Kategorien während einer großen Gala in Stockholm gekürt, eine Expertenjury entscheidet darüber, wer am Ende das Rennen macht.

Einen Überblick über alle Nominierten gibt es - in schwedischer Sprache - hier.