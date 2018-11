Aufgeben gilt nicht

Werders U23 kämpft am Freitag im Heimspiel gegen den VfR Aalen um seine rechnerische Chance auf den Drittliga-Klassenerhalt – auch wenn Coach Sven Hübscher versucht, die Situation auszublenden.

Es wirkt schon sehr optimistisch, was Sven Hübscher zur aktuellen Situation von Werders U23 sagt. „Wir wissen, dass es sehr, sehr schwierig wird, aber solange es rechnerisch noch möglich ist, geben wir nicht auf“, betont der Trainer vor dem Drittliga-Heimspiel gegen den VfR Aalen an diesem Freitag (19 Uhr).

Gut, rechnerisch möglich ist der Klassenerhalt seiner Mannschaft in der Tat. Die Bremer liegen 15 Zähler hinter dem VfL Osnabrück auf dem ersten Nichtabstiegsplatz (17.). Ein Rückstand, der sich aufholen lässt in sechs Spielen, in denen es bekanntlich 18 Punkte zu gewinnen gibt. Ein solches Szenario würde allerdings voraussetzen, dass der VfL Osnabrück – wie auch der noch um sechs Zähler bessere Tabellennachbar Chemnitzer FC (18.) – kaum noch punktet. Was wohl ebenso unwahrscheinlich ist wie eine Bremer Siegesserie.

Das weiß natürlich auch Sven Hübscher. Aber der Trainer denkt ja nicht nur an die sportliche Situation in der Liga: „Wir wollen einfach die bestmögliche Platzierung erreichen.“ Mit Rot-Weiß Erfurt hat bereits ein Klub in der vergangenen Woche Insolvenz anmelden müssen. Der DFB zog ihm umgehend neun Punkte ab, und so fielen die Erfurter hinter Werder auf den letzten Platz zurück. Es gibt zwar keine konkreten Hinweise auf einen weiteren Vorgang dieser Art – doch die finanziellen Probleme in der 3. Liga sind bekannt. Weshalb es nicht ausgeschlossen ist, dass ein weiterer Verein in die Insolvenz gehen wird. Es könnte also durchaus noch von Interesse sein, ob Werders U23 die Saison mit dem aktuellen Platz 19 abschließt oder noch auf den 18. Rang klettert.

Fehler abstellen, mehr Tore schießen

Und deshalb bleibt Sven Hübscher bei seiner Haltung: Es geht immer um das nächste Spiel und darum, es erfolgreich zu bestreiten. Da spielt auch die Negativserie von mittlerweile 28 sieglosen Partien keine Rolle. „Wir haben nach wie vor den Ehrgeiz, ein Spiel zu gewinnen“, betont der Trainer. Es ist ja auch nicht so, dass seine Mannschaft seit Monaten chancenlos ist und dem Gegner die Punkte ohne Gegenwehr abliefert. Ihr fehlt sicher seit geraumer Zeit die Überzeugung, sie lässt sich auch beeindrucken von den üblichen Rückschlägen eines Fußballspiels. „Ich sitze nun seit neun Spielen auf der Bank: Wären wir dabei siebenmal an die Wand gespielt worden, müssten wir unsere Situation akzeptieren. Aber wir waren nie die absolut schlechtere Mannschaft“, sagt Hübscher.

Er verknüpft mit dem Spiel gegen den Tabellenzehnten aus Aalen aber auch klare Forderungen: „Wir müssen die Fehler in der Defensive abstellen und jetzt endlich mehr Tore schießen.“ Beim 2:3 in Lotte hatte der Gegner zuletzt zwar kaum Chancen aus dem Spiel heraus, aber von der schlechten Bremer Zuordnung bei seinen Standards profitiert. Und in der Offensive war die U23 nicht entschlossen genug. „Bis 20 Meter vor dem Tor ist bei uns alles okay“, so Hübscher. Wer gegen Aalen mitwirken kann, entscheidet sich erst kurzfristig – in dieser Hinsicht ist das Team von der Entwicklung bei den von einigen Personalsorgen geplagten Profis abhängig. Keine Option ist der gelbgesperrte Leon Jensen.