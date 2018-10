Werder darf sich aus mehreren Gründen auf Bayer Leverkusen (Anpfiff: 18 Uhr) freuen: Die eigenen Zahlen sind bärenstark, die der Gäste dagegen ungewöhnlich schwach. Und dann ist da ja noch der neue Torjäger.

Bremer Lauf

Werder gewann vier der letzten fünf Bundesligapartien (dazu ein 1:2 in Stuttgart) und holte somit zwölf von 15 möglichen Punkten - nur Borussia Dortmund war in diesem Zeitraum noch erfolgreicher (13 Zähler).

Bester Start seit langer Zeit

17 Punkte aus den ersten acht Bundesliga-Spielen sind Bremens beste Startbilanz seit 13 Jahren (2005/06 waren es nach acht Spielen 19 Punkte). Mindestens 15 Tore nach acht Spielen hatte Werder zuletzt 2011/12 erzielt (damals 16). Damit hat Werder auch schon vier Mal so viele Punkte auf dem Konto wie in der letzten Saison zum selben Zeitpunkt. Damals waren es nur vier nach acht Spieltagen.

Leverkusen dagegen schwach

Bayers Start in die Saison war dagegen ziemlich mies. Die Werkself hat nach acht Spieltagen nur acht Punkte auf dem Konto; weniger waren es bei Bayer in Zeiten der Drei-Punkte-Regel nie. Dazu passt auch, dass Leverkusen aus den letzten drei Bundesliga-Spielen nur zwei Punkte holte. Vier sieglose Bundesliga-Partien am Stück gab es unter Trainer Heiko Herrlich noch nicht.

Die Null steht endlich

Bremen steht bei acht Gegentoren nach acht Partien - das ist Werders bester Wert seit neun Jahren (2009/10 waren es sechs Gegentore nach acht Spielen). Zuletzt blieb die Mannschaft zweimal ohne Gegentor - das erste Mal überhaupt in der Amtszeit von Florian Kohfeldt.

Rekord weiter ausbauen?

Der Trainer ist seit seiner Amtsübernahme im November 2017 zu Hause in 17 Pflichtspielen (neun Siege, acht Remis) ungeschlagen und hat damit den Vereinsrekord von Otto Rehhagel übertroffen. Gegen Leverkusen könnte er die Serie nun weiter ausbauen.

Eggestein auf Diegos Spuren

Zehn Jahre ist es her, dass ein Bremer Spieler nach acht Spieltagen vier Tore erzielt hat. Maximilian Eggesteins Doppelpack gegen Schalke stellt ihn auf eine Stufe mit Diego, der zuletzt zu diesem Zeitpunkt einer Saison so erfolgreich war.

Wer schießt Nummer 50?

49 Tore hat Werder unter Kohfeldt als Trainer bisher in der Liga erzielt, für das kleine Jubiläum böte sich der Routinier förmlich an, Claudio Pizarros letzter Treffer im grün-weißen Dress datiert vom 10. März 2017. Der Gegner damals: Bayer Leverkusen.

