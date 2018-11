Werder-Sportchef Frank Baumann hat einem weiteren Zugang in diesem Sommer eine Absage erteilt. Zuletzt war über einen weiteren Sechser spekuliert worden.

Noch vor Kurzem hatte Frank Baumann die Hintertür für einen neuen Sechser noch einmal geöffnet. "Mein Telefon ist auf laut gestellt", hatte Werders Sportchef vor dem Transfer-Endspurt betont. Nun ist klar: Das soll nur für eventuelle Abgänge von Thanos Petsos und Luca Caldirola sowie eine Leihe von Thore Jacobsen gelten.

"Auf der Kaufseite wird nichts mehr passieren", legte Baumann sich auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Eintracht Frankfurt (Sonnabend, 15.30 Uhr) fest. Dabei sehe er keinen Widerspruch zum ursprünglich geäußerten Wunsch, nicht nur einen offensiven Achter mit Davy Klaassen, sondern auch einen weiteren Konkurrenten für Sechser Philipp Bargfrede zu verpflichten.

Vertrauen in Käuper

"Wir haben immer betont, dass wir erst schauen wollen, wie der Kader funktioniert. Und für uns ist es auch ein wichtiger Punkt, dass wir unsere jungen Spieler nicht zustellen wollen", begründete Baumann seine Einschätzung. "Wir trauen Ole Käuper zu, im Laufe der Saison auf seine Einsätze zu kommen und den nächsten Schritt zu machen."

Wie bald das der Fall sein wird, ist allerdings noch offen: Käuper, der bereits in der vergangenen Rückrunde verletzt ausfiel, muss sich derzeit nach einer im Pokalspiel in Worms erlittenen Teilruptur des Außenbandes im rechten Sprunggelenk und einer Kapselverletzung erneut zurückkämpfen. Intern hofft man, dass der 21-Jährige in der kommenden Länderspielpause das Training wieder aufnehmen kann.

Dennoch ist das Vertrauen in den Kader groß genug, dass keine weiteren Zugänge mehr geplant sind. "Es hat sich nichts Passendes ergeben, wir sind mit dem Kader zufrieden und werden so auch in die nächsten Monate gehen", fasste Baumann zusammen. Zwar betonte Werders Sportchef auch erneut, dass man im Fußball "nichts ausschließen" solle – die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Spieler zum Team hinzustößt, sei aber enorm gering.