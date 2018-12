„Auf der Einkaufsseite“ soll nichts passieren

Im Interview mit „buten un binnen“ spricht Werder-Sportchef Frank Baumann über (un)mögliche Wintertransfers, Max Kruses Leistung und Zukunft sowie Davy Klaassens Verletzungsstand.

Die dritte Kerze am Adventskranz brennt. Die Weihnachtsfeiertage nahen, und für die Bundesliga heißt das: Noch eine Woche und zwei Spieltage sind zu absolvieren, ehe es sportlich zunächst ein wenig ruhiger wird. Auch Werder-Sportchef Frank Baumann, Hauptverantwortlicher für die Transfers der Grün-Weißen, dürften eher entspannte Festtage ins Haus stehen: Für ihn nähert sich die Winter-Transferphase im Januar. Zugänge sind bei Werder allerdings nicht zu erwarten, verrät Baumann bei „Buten un binnen“.

„Wir sind aktuell zwei Punkte von einem Platz im internationalen Wettbewerb entfernt“, zeigt Werders Sportchef sich über den bisherigen Verlauf der Spielzeit erfreut. „Das zeigt, dass noch alles möglich ist in dieser Saison.“ Entsprechend groß ist die Zufriedenheit mit dem Kader – trotz zuletzt nur einem Sieg aus sieben Spielen. In allen Mannschaftsteilen seien genügend gute Alternativen vorhanden: „Deswegen wird im Winter auf der Einkaufsseite nichts passieren.“

Mit Kruse in die Zukunft?

Eine andere Personalie, der Baumann sich bald widmen möchte, ist der Kapitän der Werderaner: Max Kruse soll noch ein Weilchen in Bremen bleiben. Zwar habe der Stürmer sich zuletzt auch „zwei, drei schlechtere Spiele“ erlaubt, insgesamt halte man aber klar an Kruse und seinen Qualitäten fest – vermutlich auch über die 2019 hinaus. „Ich bin optimistisch, dass wir Max im Frühjahr davon überzeugen können, noch einmal einen Vertrag bei Werder Bremen zu unterschreiben“, betont Baumann. Kruses aktuelles Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus.

Zum Gesundheitszustand von Davy Klaassen zeigte Baumann sich nach dessen verletzungsbedingter Auswechslung gegen den BVB verhältnismäßig unbesorgt: „Es ist jetzt nicht so, dass ein Einsatz am Mittwoch ausgeschlossen ist“, erklärt Baumann mit Blick auf die Partie zuhause gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr). Klaassen hatte bei einer Klärungsaktion eine Prellung am Schienbein und eine kleine Risswunde davongetragen. Wie die „Bild“ berichtet, habe der Niederländer schon am Sonntagvormittag signalisiert, dass es ihm „schon besser“ gehe.

Hier gibt es Baumanns Aussagen im Video von „Buten un binnen“.