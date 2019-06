Auf dem Sprung

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Marco Friedl.

Marco Friedl hatte einen echten Tiefpunkt zu überwinden, arbeitete sich nach dem Desaster gegen Leverkusen aber schnell wieder an und in die Mannschaft und wusste als Ergänzung im Abwehrzentrum oder auf dem Flügel zu überzeugen. Jetzt steht für den Österreicher aber der nächste Entwicklungsschritt an - und der wird schwer genug.

Die Zahlen:

Bei sieben Einsätzen und insgesamt 472 Spielminuten blieb Marco Friedl nicht besonders viel Zeit, auf sich aufmerksam zu machen. Und trotzdem hat der Österreicher genau das geschafft. Einige seiner Zahlen sind auf Grund des fehlenden Langzeiteffekts eher mit Vorsicht zu genießen, fast 91 Prozent Passquote bei über 200 Pässen sowie absolut überragende 80 Prozent gewonnener Kopfballduelle sollten aber auch nicht unter den Tisch fallen. Sehr valide war jedenfalls die Anzahl seiner Einsätze in der Startelf: Fünf Mal durfte Friedl einen verletzten oder gesperrten Spieler ersetzen - diese Zahl dürfte in der kommenden Saison ziemlich sicher steugen.

Die Saison:

Marco Friedl stand in jedem der 34 Bundesligaspiele im Kader, was für einen jungen Spieler schon ein erster wichtiger Schritt ist. Das Pendeln zwischen Profis und zweiter Mannschaft war kein Thema mehr, Trainer Florian Kohfeldt ordnete Friedl als festen Bestandteil seiner Mannschaft ein und gab dem Spieler dann auch bei Gelegenheit die nötigen Einsatzzeiten.

Friedls erster Startelfeinsatz geriet gegen Leverkusen gehörig daneben, der Österreicher wurde etwas zu Unrecht als Schuldiger der herben Klatsche gebrandmarkt - dabei war Friedl zu großen Teilen auch ein Opfer der Ausrichtung und vor allen Dingen sehr schlampigen Umsetzung der taktischen Maßgaben der gesamten Mannschaft. Die Partie gegen Düsseldorf wenige Wochen später war für Werder und Friedl ein Schlüsselmoment, Kohfeldt vertraute dem Youngster erneut vor eigenem Publikum und wurde nicht enttäuscht.

In direkter Konkurrenz zum unumstrittenen Abwehrchef Niklas Moisander im Zentrum und Dauerbrenner Ludwig Augustinsson auf der linken Abwehrseite blieb Friedl zwar immer nur die sehr verlässliche Ergänzung, zeigte aber erst auf der linken Seite oder als Moisander-Ersatz seine Qualitäten und in der Endphase der Saison sogar als rechter Außenverteidiger.

Friedl ist der (antritts)schnellste Bremer Innenverteidiger, bringt eine hervorragende Passqualität und -schärfe ein und zeigt eine gute Mischung aus Geduld, Lernbereitschaft und gesundem Selbstbewusstsein. In der öfter praktizierten Dreierkette fühlte sich Friedl als linker Halbverteidiger offenbar besonders wohl.

Der Ausblick:

Florian Kohfeldt legt die Messlatte sehr hoch, wenn er Friedl eine realistische Chance einräumt, sich in der kommenden Saison zum Stammspieler zu entwickeln. Der Trainer betont auffällig oft Friedls Vorzüge, entsprechend hat sich Werder auch um den Transfer des Spielers von den Bayern bemüht. Friedl soll die Zukunft sein, die Veteranen Moisander oder Sebastian Langkamp auf Sicht ablösen. Zur Vorbereitung auf die neue Saison stößt er zwar wegen der U21-EM mit Verspätung zur Mannschaft, soll aber trotzdem die nächsten Schritte machen. Und die dürfen gerne etwas größer werden.