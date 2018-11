Auf dem Sprung?

Werder plant den Kader für die kommende Saison und könnte sich im Sommer freiwillig von vier Spielern trennen. Eine Übersicht.

Ein Spieltag steht zwar noch aus in der Fußball-Bundesliga, aber natürlich richten sich die Blicke längst schon auf die kommenden Saison. Auch bei Werder. Es gilt, den Kader im Sommer neu zu sortieren und sich von Spielern zu trennen, die gehen wollen oder sollen. "Ich bin mir sicher, dass wir eine sehr schlagkräftige Mannschaft zusammenbekommen", sagt Werders Trainer Florian Kohfeldt. Gut möglich, dass vier Kandidaten dann nicht mehr dazugehören.

Luca Caldirola

Der Italiener hatte so sehr auf einen Kurzeinsatz gehofft – doch Kohfeldt verzichtete auf eine Einwechslung gegen Leverkusen. Gut möglich, dass es Caldirolas letzte Chance war, noch einmal im Weserstadion zu spielen. Der 27-Jährige will den Verein verlassen. Verständlich, denn nur einmal ist Caldirola in der laufenden Bundesligasaison zum Einsatz gekommen. Seitdem spielt er keine Rolle mehr bei Werder. Eine unbefriedigende Situation für den ehemaligen Junioren-Nationalspieler. Das weiß auch der Sportchef. "Luca will mehr spielen", sagt Frank Baumann zu MEIN WERDER und signalisiert Gesprächsbereitschaft. "Wenn es der Wunsch von Luca ist, den Verein zu verlassen, dann werden wir uns damit auseinandersetzen."

Robert Bauer

Auch er ist unzufrieden. "Wir forcieren einen Transfer und sondieren jetzt den Markt", ließ Bauers Berater Thomas Böhm kürzlich via "Bild" ausrichten. Bauer gehört zu den "Verlierern" des Trainerwechsels. Bei Alexander Nouri war Bauer gesetzt, Kohfeldt hingegen lässt ihn meist draußen – weil es fußballerisch nicht passt. Ein Verkauf im Sommer dürfte in beiderseitigem Interesse sein, auch wenn Bauers Vertrag noch bis 2020 läuft. "Wir sind mit dem Spieler und seinem Berater im Austausch", sagt Baumann, "wir können nichts ausschließen."

Yuning Zhang

Für den chinesischen Leihspieler geht eine enttäuschende Saison zu Ende. Für die Bundesliga fehlt ihm die Klasse, für Werders U 23 die Spielerlaubnis. In der kommenden Saison dürfte es für Zhang zudem noch schwerer werden: Die Nachwuchsstürmer Johannes Eggestein und Joshua Sargent sollen fester Bestandteil des Profikaders werden, und Werders U 23 spielt 2018/2019 nur noch in der Regionalliga. Keine allzu prickelnde Perspektive für den chinesischen Nationalspieler, der in seiner Heimat durchaus eine große Nummer ist. Werder hat bereits angekündigt, das Leihgeschäft mit dem 21-Jährigen (ursprünglich bis Sommer 2019 von West Bromwich ausgeliehen) eventuell schon in diesem Sommer zu beenden. Auch West Bromwich würde Zhang gerne anderswo in Europa verleihen.

Aron Johannsson

Der Angreifer ist aktuell in Island – zur Reha. Diesmal schmerzt das Sprunggelenk. Immer wieder ist Johannsson in den vergangenen Jahren von Verletzungen ausgebremst worden, selten hat er gezeigt, was in ihm steckt. Wie also geht es mit dem US-Nationalspieler weiter? Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2019, wenn Werder also etwas Geld mit ihm verdienen will, dann in diesem Sommer. Bislang hat der 27-Jährige aber noch jedes Angebot, unter anderem aus den USA, abgelehnt.