Aue stellt Käuper frei

Zweitligist Erzgebirge Aue hat Ole Käuper freigestellt. Die Werder-Leihgabe gehöre nicht mehr zum Zweitliga-Kader, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Dies habe disziplinarische Gründe.

Eigentlich war Werders Mittelfeld-Talent Ole Käuper an den FC Erzgebirge Aue in die zweite Liga verliehen worden, damit er dort Spielpraxis sammelt. Mit nur vier bisherigen Einsätzen ging dieser Plan bis jetzt nicht auf – und scheint nun sogar komplett gescheitert zu sein. Denn wie der Zweitligist am Dienstag auf seiner Homepage bekanntgab, wurde der 22-Jährige „aus disziplinarischen Gründen“ freigestellt.

Schon bei den vergangenen drei Spielen war Käuper nicht im Kader der „Veilchen“ und das soll auch „vorläufig“ so bleiben. Wie es mit dem Bremer nun weitergeht, steht noch nicht fest.