Auch Werder soll Djilobodji auf dem Zettel haben

Wildes Gerücht: Werder hat dem Portal „Africatopsports.com“ zufolge Interesse an Papy Djilobodji. Eine Rückkehr nach Bremen ist aber eher unrealistisch.

Am Sonntag hatte die „L’Équipe“ berichtet, dass sich Papy Djilobodji in Gesprächen mit Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach befinde. Der SM Caen aus der Ligue 1 soll den Innenverteidiger, der noch bis 2020 beim mittlerweile in die dritte englische Liga abgestiegenen AFC Sunderland unter Vertrag steht und in der vergangenen Saison an den französischen Erstligisten FCO Dijon ausgeliehen war, demnach ebenfalls auf dem Zettel haben. Und nun soll angeblich auch Werder an dem 29-Jährigen interessiert sein, wie das Portal „Africatopsports.com“ meldet. Ein äußerst wildes Gerücht.

Dass Djilobodji zu Werder zurückkehrt, ist nämlich ziemlich unrealistisch. Zum einen sind die Bremer in der Innenverteidigung gut aufgestellt. Zum anderen klangen die Äußerungen von Sportchef Frank Baumann zuletzt eher danach, als würde man keinen Transfer mehr tätigen: „Wir warten ab, was auf dem Markt und für uns finanziell machbar ist. Nur wenn es sinnvoll ist und vom Profil passt, machen wir noch etwas.“ Man habe einen guten Kader und keinen Zeitdruck, „es kann sein, dass nichts mehr passiert“, so Baumann.

Djilobodji spielte in der Rückrunde der Saison 2015/2016 auf Leihbasis für Werder. Für die Grün-Weißen absolvierte der Senegalese 16 Spiele, dabei gelangen ihm zwei Tore – unter anderem das späte 1:0 gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag. Damit sicherte die damalige Chelsea-Leihgabe Werder den Bundesliga-Klassenerhalt.

